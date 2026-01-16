Trasteros en Vallecas y Madrid Sur: la demanda real de espacio y la respuesta de Globalbox

En los últimos años, el distrito de Vallecas se ha convertido en una de las zonas con mayor dinamismo residencial de Madrid. El desarrollo de nuevas promociones y la creciente densidad urbana han generado también una necesidad cada vez más evidente: ganar espacio adicional sin renunciar a la comodidad ni salir del barrio

En este contexto, el self storage emerge como una alternativa eficaz. Globalbox ha respondido a esta demanda con la apertura de un nuevo centro en la Avenida de la Democracia, una ubicación estratégica que da servicio a usuarios de todo el sur madrileño.

Más de 1.600 trasteros al servicio de vecinos y profesionales

La instalación cuenta con más de 8.000 metros cuadrados y alrededor de 1.600 trasteros adaptados a distintos perfiles: personas en proceso de mudanza, familias que reorganizan su vivienda, autónomos y pymes que necesitan almacenar material o stock.

Además de su tamaño, el centro destaca por incorporar tecnología avanzada, con acceso mediante app móvil, cerraduras electrónicas y videovigilancia 24 horas. Todo ello en un entorno diseñado para facilitar la operativa diaria: zonas de carga y descarga, pasillos amplios y parking propio.

La llegada de Globalbox a Vallecas refuerza su presencia en el sur de Madrid y consolida su modelo de crecimiento ligado a la realidad urbana de la capital. Una apuesta por la proximidad, la flexibilidad y la atención a las nuevas formas de vivir y trabajar.