Trasteros en Vallecas y Madrid Sur: la demanda real de espacio y la respuesta de Globalbox

El crecimiento urbano y la falta de metros cuadrados útiles están disparando la demanda de espacios complementarios en Madrid, especialmente en barrios del sur como Vallecas. El alquiler de trasteros se consolida como una solución cada vez más común para particulares y profesionales que necesitan liberar espacio en casa o en su lugar de trabajo.

En los últimos años, el distrito de Vallecas se ha convertido en una de las zonas con mayor dinamismo residencial de Madrid. El desarrollo de nuevas promociones y la creciente densidad urbana han generado también una necesidad cada vez más evidente: ganar espacio adicional sin renunciar a la comodidad ni salir del barrio

En este contexto, el self storage emerge como una alternativa eficaz. Globalbox ha respondido a esta demanda con la apertura de un nuevo centro en la Avenida de la Democracia, una ubicación estratégica que da servicio a usuarios de todo el sur madrileño.

Más de 1.600 trasteros al servicio de vecinos y profesionales

La instalación cuenta con más de 8.000 metros cuadrados y alrededor de 1.600 trasteros adaptados a distintos perfiles: personas en proceso de mudanza, familias que reorganizan su vivienda, autónomos y pymes que necesitan almacenar material o stock.

Además de su tamaño, el centro destaca por incorporar tecnología avanzada, con acceso mediante app móvil, cerraduras electrónicas y videovigilancia 24 horas. Todo ello en un entorno diseñado para facilitar la operativa diaria: zonas de carga y descarga, pasillos amplios y parking propio.

La llegada de Globalbox a Vallecas refuerza su presencia en el sur de Madrid y consolida su modelo de crecimiento ligado a la realidad urbana de la capital. Una apuesta por la proximidad, la flexibilidad y la atención a las nuevas formas de vivir y trabajar.

