Agatha Ruiz de la Prada: "Para ser libre he tenido que tener mi propia empresa"

LEER MÁS Encuentros Directivos OBS Business School

El trabajo hecho a gusto no cansa jamás lo dijo Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. También lo podría firmar Agatha Ruiz de la Prada quien se declara adicta al trabajo porque "es lo que más satisfacción te puede dar". Una necesidad que empezó a cubrir con 20 años como ayudante del modisto madrileño Pepe Rubio.

Tenía claro que quería ser diseñadora y creativa, así se describe conversando con la decana Casilda Güell durante la primera edición de 2022 de los Encuentros Directivos de OBS Business School. Lo de empresaria llegó por casualidad. Ruiz de la Prada tiene claro que "para ser libre he tenido que tener mi propia empresa, he tenido que ser empresaria. Me ha ordenado muchísimo y me gustan las cuentas, me divierten muchísimo". Un entusiasmo por su trabajo que lleva por bandera consciente de que hay que tomárselo como un juego. Y avisa que a ella no le gusta perder.

Lo que no es casualidad es que Agatha Ruiz de la Prada sea un ejemplo a seguir. Preguntada por la decana Güell sobre posibles dificultades, Ruiz de la Prada huye de cualquier excusa y deja claro que "hay que coger las cartas que uno tenga. Todo el mundo tiene que jugar sus cartas y no puedes quejarte". Lo hizo Coco Chanel, apunta la diseñadora madrileña, que apostó por su inteligencia y su brillantez. El resto de la historia de Chanel, ya lo conocemos.

Agatha Ruiz de la Prada es un ejemplo y referente en un sector de la moda que, dice, "está viviendo una revolución en comunicación, precios y democratización y ahora, el próximo paso importante y que es tan difícil y tan interesante y tan maravilloso es que la moda pase a ser parte de la ecología y que sea sostenible". Porque retos en este sector, que es uno de los más millonarios en la historia de la humanidad, no pueden faltar. El mundo cambia y hay que seguir aprendiendo y metamorfosearse para adaptarse a los cambios.

Como esta pandemia que ha obligado a seguir adelante, pero partiendo de cero, sobreviviendo a una situación nueva y que no tenía comparación alguna. Un informe de OBS Business School habla del impacto de la Covid19 en los emprendedores que, pese a los obstáculos, han seguido su camino y su sueño.

Su trayectoria avala a Ruiz de la Prada quien pide a todos aquellos que entran en el sector textil que tengan paciencia porque "hay mucha gente inteligente y brillante que entra en el mundo de la moda, pero tiene poca paciencia. Es cuestión de no desanimarte y para no hacerlo lo más importante es que te divierta. No que te divierta ser famoso o rico, sino que te divierta trabajar porque lo más importante es trabajar todos los días de tu vida". Y sobre todo creer en uno mismo porque "si tu no crees en ti, ¿quién lo va a hacer?".

Diversión es precisamente lo que transmiten sus icónicos vestidos y su paleta de colores que han desfilado por las pasarelas de moda nacionales e internacionales con más reputación. Pero siempre pendiente del cambio, de mentes jóvenes y nuevas y de no encorsetarse en lo conocido. Para Ruiz de la Prada "la gente nueva te aporta nuevas ideas y te hace estar en lo alto de la ola que es donde hay que estar siempre". Ha llovido mucho desde que Agatha Ruiz de la Prada entró a trabajar como ayudante en el estudio del modisto Pepe Rubio, pero ella aún no se ha bajado de la cresta de la ola. Y augura que el sector textil "está en un momento muy interesante porque está cambiando todo muy rápido".