Florentino Pérez: "Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis"

Florentino Pérez admite que ha habido conversaciones con Sergio Ramos y su entorno sobre una oferta que ha recibido el capitán blanco. "Sergio Ramos no ha estado en mi casa ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso ". " No le doy mayor importancia ".

El Presidente del Real Madrid ha repasado la temporada y la actualidad del Real Madrid en El Transistor con José Ramón de la Morena. Florentino Pérez ha admitido que se ha producido una reunión que Sergio Ramos, que hay una oferta de china para fichar al capitán, pero ha negado que haya pedido su salida, sólo ha trasladado la oferta para que el club la valore. "Sergio Ramos no ha estado en mi casa ni yo en la suya, vinieron a verme a la oficina y me dijeron que tenían una muy buena oferta de China pero que las normas de allí no permiten pagar el traspaso". "Le dije a Ramos que era imposible que el Real Madrid dejase ir a su capitán gratis". "No le doy mayor importancia".

Florentino Pérez no cree que la salida de Ronaldo haya sido el principal problema del Real Madris. "Cristiano es el mejor jugador que he fichado. Sus nueve años en el club han sido ejemplares, no ha creado ningún problema". "Tenía muy asumido que quería nuevos retos y aprovechó la final de Champions para decirlo". "No creo que los problemas del Madrid esta temporada hayan sido que no ha habido sustituto para Cristiano”, "No me arrepentí de dejarle marchar. Con él en la plantilla este año hubiese pasado lo mismo".

Zidane, "se fue porque estaba agotado, que es lo que le ha pasado a todos los jugadores esta temporada, excepto a Benzema". "Estaba decidido a irse porque estaba agotado, la relación con él era y es perfecta". Durante esta temporada, "cuando vimos que ya no teníamos nada que hacer en la temporada, preferimos dedicar los 11 partidos que quedaban a preparar la siguiente y cesamos a Solari". "No me costó convencer a Zidane porque ya estaba descansado y destensado"

Cuenta que con la salida de Zidane, Lopetegui "era la primera opción", pero su llegada estuvo rodeado de polémica, ya que el anuncio llegó antes del Mundial y Rubiales decidió cesarle. "Yo hablé con el presidente de la Federación y me dijo que le parecía muy bien, al día siguiente no sé lo que pasó, por qué se cambió de opinión". En cuanto a su rendimiento, "Lopetegui hizo lo que pudo pero el problema no era el entrenador, era la mente de los jugadores que necesitaban un descanso".

En cuanto al futuro, "con Zidane no he hablado ni de Mbappe ni de Neymar", y "ni hemos hablado con Mbappe ni vamos a hablar; sobre los jugadores que nos interesen hablaremos con sus clubes". Otra de las opciones es Hazard. "Llevamos varios años intentando que Hazard fiche por el Real Madrid". "Tengo mucho interés de que venga al Real Madrid y que llegue esta año. Sólo le queda un año de contrato y es más fácil". Además, critica que parte de la hinchada madridista silbe a los jugadores. "No puede ser que una parte de nuestra afición pite a nuestros jugadores".