Dani Cavia busca su gran triunfo en la Vuelta a Portugal: "Una victoria aquí redondearía el año"

La Vuelta a Portugal 2026, una de las grandes citas del calendario ciclista, vuelve a reunir al pelotón para afrontar un exigente recorrido por algunas de las carreteras más emblemáticas del país. La Volta a Portugal, conocida también como La Grandíssima, comenzó el pasado 5 de agosto y pondrá fin el próximo 16 de agosto con un recorrido de 11 etapas que combina jornadas para los velocistas, etapas de media montaña, alta montaña y contrarreloj.

El francés Alexis Guerin se colocó al frente de la Volta a Portugal tras triunfar en la etapa reina de la prueba, la cuarta, con meta en el Alto da Torre, en la Serra da Estrela, el punto más alto del territorio peninsular luso.

La carrera ha llegado a su ecuador tras seis días de competición, y durante el día de hoy los ciclistas disfrutan de su descanso antes de afrontar las últimas cinco jornadas. Una jornada de descanso que ha permitido a Onda Cero hablar con uno de los protagonistas de la vuelta, el vallisoletano Daniel Cavia, ciclista del Burgos-Burpellet BH.

En una entrevista realizada por Sergio Yustos, el deportista español habla sobre las peculiaridades de esta competición y la dureza de la vuelta por las condiciones climatológicas.

Una jornada de descanso poco habitual en el ciclismo

Finalizada la quinta etapa de la Vuelta a Portugal, los deportistas aprovechan la jornada de descanso de este martes para recuperar fuerzas de cara a lo que resta de competición. Una jornada de descanso poco habitual en este tipo de competiciones pero que debe ser aprovechada al máximo.

Preguntado por la jornada de descanso, Daniel Cavia explica cómo afronta el día de descanso de cara a lo que queda de competición. "Para mí también es un poco raro porque la verdad que es la primera vez que en una vuelta tengo un día de descanso. Sirve un poco para recargar las pilas, descansar bien y coger fuerzas para lo que queda", comienza explicando.

Además, el ciclista español detalla cuál ha sido su rutina durante este día atípico: "Hemos hecho por la mañana un paseo de una hora y media, tomar un café con los compañeros, estar un rato relajados, y ahora por la tarde un poco de masaje, descansar en la habitación y a continuar con la vuelta", detalla.

Las buenas sensaciones en esta Vuelta a Portugal

A falta de cinco etapas, las sensaciones del ciclista del Burgos-Burpellet BH son buenas, aunque los resultados podrían haber sido mejores, tal y como confirma para Onda Cero. Y es que a esta jornada de descanso el español afirma haber llegado "con un sabor agridulce" pensando en que la victoria en una de las etapas era posible. "Estoy muy contento porque los resultados están casi saliendo. Estoy demostrando que la preparación ha sido muy buena, que dos días ya me he quedado a prácticamente centímetros de la victoria".

Y es que el ciclista aún recuerda el día de Albufeira, donde la competición le daba en un primer momento como el ganador a pesar de que fue Santiago Mesa el que coronó la etapa "Yo pensaba que había ganado incluso porque venía desde atrás con mucha más velocidad que Mesa y al final había muchas rayas blancas de publicidad y demás y era complicado saber exactamente dónde estaba la línea de meta".

No obstante, Cavia reconoce que aún quedan etapas para lograr la ansiada victoria, así como se muestra confiado para lo que viene. "Para mañana yo creo que sí que hay muchas opciones de que llegue una fuga que sí que se juegue al sprint y en la que me gustaría estar ahí metido en la pelea".

Un vistazo a lo que resta de competición

Respecto a los cinco días restantes, Cavia asegura que se vienen días duros, pero mantiene la esperanza en alcanzar la victoria. "Van a ser días muy duros, viene la montaña de verdad y habrá que ir viendo si ir a la fuga con algún compañero más para echarle una mano e intentar buscar la victoria con ellos mientras yo peleo por los puntos".

Asimismo, el español apunta que la última etapa podría favorecerle en caso de llegar a los últimos metros en grupo. "Esa última etapa sí que es verdad que si se llega en grupo me viene muy bien la llegada porque es un kilómetro picando para arriba sin mucha dificultad, que puede ser un sprint reducido".

Así se define Dani Cavia

Dani Cavia sigue dando pasos adelante en su carrera deportiva. El ciclista español atraviesa una etapa de crecimiento y madurez en la que empieza a definir con mayor claridad qué tipo de corredor quiere ser. Preguntado por ello, el propio vallisoletano reconoce que todavía resulta complicado encasillarlo en una única categoría.

"Es difícil decir qué tipo de corredor soy", reconoce. Lo que sí tiene claro es dónde disfruta más encima de la bicicleta. "Para mí soy un corredor al que le gustan las llegadas masivas o las llegadas al sprint. Disfruto bastante", explica el español, que destaca especialmente la tensión que se vive en esos momentos decisivos de una carrera. "Es un momento de tensión en el que la televisión se ve complicado, pero yo estoy donde más disfruto", señala.

El balance de Cavia en este 2026

A pesar de los grandes logros y las mejoras de Dani Cavia durante este 2026, el ciclista apunta a lo más alto. Y es que el español se define como una persona ambiciosa, por lo que su balance de este 2026 "podría ser mejor": "No está siendo todo lo bueno que me gustaría, soy alguien muy muy exigente y esperaba más de lo que ha sido este año", comienza explicando.

No obstante, el ciclista asegura que está disfrutando de esta Vuelta a Portugal, y cree que una victoria redondearía su buena actuación. "La verdad que estoy disfrutando bastante esta Vuelta a Portugal, estoy muy cerca de la victoria y yo creo que una victoria aquí sí que redondearía un poquito más el año", concluye.