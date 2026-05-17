ENTREVISTA EN RADIOESTADIO

Manolo Higuera pone en valor "la revolución social" que ha construido el Racing en Cantabria: "Es de lo que más orgulloso estoy"

El club cántabro ha vuelto a Primera División 14 años después tras golear por amplia ventaja al Valladolid este sábado.

"¡Estalla el Sardinero!": El Racing de Santander vuelve a Primera División 14 años después tras derrotar al Valladolid (4-1)

Aurora Molina

Madrid |

Los jugadores, la afición y el cuerpo técnico del Racing de Santander celebran el ascenso a Primera División después de 14 años | EFE

El Racing de Santander ya es equipo de Primera División tras una travesía de 14 años marcada por dificultades y reconstrucción. Su presidente, Manolo Higuera, no se ha mostrado indiferente en Radioestadio, que reconoce estar viviendo "uno de los días más felices" de su vida después de un largo proceso que, según sus palabras, comenzó tras "una gestión infame" de anteriores dirigentes.

Con la emoción del momento y el esfuerzo transformado en ilusión, alegría y felicidad, Higuera pone en valor "la revolución social" que se ha producido en Cantabria y todo Santander entre club, ciudad y región.

En ese proceso, la afición ha sido determinante. El presidente la calificó como "la mejor de España", pues es imposible olvidar su apoyo incondicional durante los últimos años: "No ha habido ni un reproche, ni un silbido, solo ánimo". Para Higuera, el ascenso "es de ellos, fundamentalmente".

La afición es la mejor de España

También tuvo palabras de reconocimiento para el entrenador del club, al que situó como pieza central del proyecto: "Es el que más se lo merece, ha sido el que más ha sufrido (...) Es el eje de un proyecto a largo plazo".

Ahora, tras todo este cúmulo de euforia, toca disfrutar y poner el foco en lo que vendrá: "Vamos a disfrutarlo un par de días y el lunes o martes hay que volver a trabajar". Antes, Santander vivirá una celebración que se prevé multitudinaria, con rúa por la ciudad y fiesta en El Sardinero tras una noche que, en palabras del propio Higuera, "va a ser larga".

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