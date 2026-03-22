"Sabía que una medalla era para España": la emoción de Mariano García tras colgarse el oro en los 1.500 metros

El atleta español Mariano García hizo sonar por primera vez el himno español en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun, tras proclamarse nuevo campeón del mundo de los 1.500 metros.

"Sabía que una medalla era para España", ha dicho en Radioestadio tras colgarse el oro. "No sabía si la de oro o la de bronce, pero sabía que estaba a falta de dos vueltas para estar entre los tres primeros".

El español, que "ha rozado una carrera perfecta", tal y como le ha dicho el propio Edu García, confiesa que no temía hacer una carrera en solitario: "Me ha faltado tirar las dos primeras vueltas para que hubiera sido perfecta, pero bueno, siempre he sido muy fuerte y no me daba miedo marcarme una carrera yo solo".

Mariano García hace historia

Con un tiempo de 3:39.63 minutos, el español aventajó en 33 centésimas al portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 3:40.06.

A pesar de haber hecho historia para España, García lo lleva con la mayor humildad posible: "Mañana por la mañana saldremos para España, descansaremos y seguiremos trabajando", confiesa. "Al final esto es continuidad. Hemos ganado un gran título a nivel mundial, pero hay que seguir pensando en el futuro".

Hemos ganado un gran título a nivel mundial, pero hay que seguir pensando en el futuro

La 'Moto' ha dado a España el primer oro del Mundial, tercera medalla tras las platas del relevo 4x400 mixto y de Quique Llopis en los 60 metros vallas el sábado. Para el español supone su tercer oro internacional, campeón del mundo 'indoor' también en 800 metros en 2022 y campeón de Europa de 800 al aire libre el mismo año.