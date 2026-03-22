Quique Llopis logra su primera medalla mundial y bate el récord de España en 60 metros vallas: "Hemos salido con todo"

El atleta español Quique Llopis ha logrado este sábado la medalla de plata en los 60 metros vallas del Campeonato del Mundo de pista cubierta que se está disputando en Torun (Polonia), segunda presea de la delegación nacional en la cita tras la del relevo 4x400 mixto. "Estoy muy contento por conseguir nuestra primera medalla a nivel mundial", ha dicho en Radioestadio. "Es una prueba muy difícil que creo que no es nuestro fuerte, o al menos no lo era; ya empiezo a tener dudas", afirma entre risas. "La verdad es que estoy muy contento, las sensaciones han sido buenísimas".

El atleta reconoce que para conseguir medalla "había que estar por debajo del récord de España (...) Con el nivel que tenía este campeonato, había que estar por debajo sin ninguna duda para optar a alguna de las medallas". Por esta razón, Llopis se muestra doblemente feliz: "Hemos conseguido la medalla y hemos conseguido estar por debajo de ese récord, así que felicidad doble".

Nuevo récord de España

Con una marca de 7.42 segundos, Llopis ha batido el récord de España. "Sabíamos que la posibilidad existía porque si estás en la final, la posibilidad de conseguir una medalla es real. Era una posibilidad pequeña, pero hemos intentado exprimirla al máximo".

Era una posibilidad pequeña, pero la hemos exprimido al máximo

Nada le ha frenado al español para subirse al podio, ni siquiera las molestias que en los entrenamientos le obligaron a llevar un vendaje en el tobillo izquierdo. "He tenido un pequeño bloqueo a nivel nervioso y he tenido una especie de calambre en toda la zona del pie al hacer apoyos más fuertes, pero como no era nada peligroso, hemos salido con todo y sin pensar en ello".

Esta medalla se une a la plata matinal del relevo español mixto de 4x400 metros, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, también con nueva plusmarca nacional. Se trata de la segunda medalla mundial en relevos para el atletismo español después de la conseguida en Belgrado 2022 en el 4x400 metros masculino.