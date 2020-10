Carlos Moyá: "Hay que disfrutar de Nadal, Djokovic y Federer, es probable que nunca se vea una rivalidad así"

Carlos Moyá atiende a Radioestadio un día antes de que Rafa Nadal juegue la final de Roland Garros ante Novak Djokovic. "Hoy no estamos nerviosos, mañana ya un poco por dentro seguro que sí. Es uno de los partidos más grandes que puede haber ahora mismo y estos son los partidos que enganchan y te emocionan".

El técnico del balear habla también de cómo han llevado la convivencia en la burbuja en París: "Lo hemos llevado bien, ha hecho que estemos más tiempo juntos. Hemos cenado juntos en la habitación. La meta es intentar ganar el número máximo de partidos posible y a eso hemos venido".

Sobre la preparación del partido, admite que ha visto varios encuentros del rival de Rafa Nadal para considerar más detalles de cara a la final: "Siempre intento buscar cosas y pequeños huecos que hay. Está bien recordar qué es lo que Novak hace con Rafa, por dónde podemos atacar, etc. Hay poco lugar a la sorpresa entre ellos, pero siempre ha habido adaptaciones con el paso del tiempo. Es una batalla mental y táctica".

Además, asegura que no les obsesiona el récord de Grand Slam de Roger Federer: "No ha salido el nombre de Roger Federer ni el número 20. Sabemos que está en el horizonte, pero no se habla de eso", comenta, a lo que añade que Djokovic también entra en la discusión de Federer-Nadal: "Hay que disfrutar de esta era, de estos tres jugadores, es probable que nunca se vea una rivalidad de tres así".