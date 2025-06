Leire Díez gestionó el voto por correo en las elecciones generales que permitieron a Sánchez seguir en la Moncloa

Leire Díez estuvo al frente de las últimas elecciones generales, las del 23J que permitieron que Pedro Sánchez siguiera en la Moncloa, según ha publicado El Confidencial, que como prueba ha mostrado una publicación que hizo la propia militante en la red social Facebook en marzo de 2024 cuando terminó su etapa en Correos.

Ya se sabía que había sido la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, si bien ahora se ha conocido que durante casi un año dirigió Productos y Servicios, por lo que fue la responsable de gestionar el voto por correo en los últimos comicios, los que permitieron que Sánchez siguiera en la Moncloa.

Por lo tanto, la mano derecha de Santos Cerdán no solo acudía a presentar ediciones de nuevos sellos, sino que bajo su mandato y tal y como se lee en su publicación de Facebook, se encargó de "más de 2.500 oficinas y la responsabilidad de 9.400 personas". "¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Ahí estuvimos mano a mano", se enorgullecía Leire Díez.

Fue designada por el exdirector de Correos y tuvo el aval del PSOE

La militante del PSOE hacía gala de los "buenos profesionales" y la "buena gente" de Correos, así como de "un equipo de sede central estupendo y unos gerentes en las áreas territoriales que son un privilegio, no solo para Correos, un privilegio para el país".

En este mensaje también agradece su apoyo a Juan Manuel Serrano por "su lealtad, en mayúsculas". Serrano, "buen amigo de Pedro Sánchez" tal y como le califica el propio Confidencial y antiguo director de Correos. No solo él participó en el fichaje de Díez, también la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la diputada socialista y esposa de Serrano, Isaura Leal.

El caos del voto por correo en 2023

Cabe recordar lo que ocurrió con el voto por correo en las elecciones del 23J. Los sindicatos de UGT y CCOO criticaron el proceso. Según fuentes sindicales, dos días antes de las elecciones más de 700.000 personas todavía no habían ejercido su derecho a voto.

47.000 personas no habían recibido la documentación; 375.000 personas no habían acudido a por ella después de ser avisados y 300.000 no habían ido a votar. Según los sindicatos, "la documentación se entregó a pesar de la nefasta gestión del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano".

Los sindicatos denunciaron "falta de previsión en la implementación de las medidas, así como incapacidad para anticiparse y la falta de información institucional". También acusaron a Correos de no informar adecuadamente a la población sobre cómo votar por correo y que la empresa pública "había vuelto a ocultar los datos".

Ambos sindicatos publicaron un documento conjunto en el que hablaron de "desmantelamiento auspiciado por su presidente con el aval inexplicable del Gobierno". También la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) suspendió la actividad de Correos en 2023 por incumplir 8 de 14 objetivos que evalúan la calidad del servicio.