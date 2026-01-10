Julia Otero: "Donald Trump, el loco guiando a los ciegos, el mono con la pistola más grande que hace lo que quiere porque puede"

Se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela que supuso la captura y detención del presidente del país, Nicolás Maduro. Tras unos días de incertidumbre, será la segunda de Maduro, Delcy Rodríguez, quien lidere esta transición que será pilotada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump ya ha dicho que la intervención de su país sobre Venezuela podría durar años y que será Estados Unidos quien gestione le petróleo del país latinoamericano. Además, en reiteradas declaraciones a los medios de comunicación en los días posteriores al ataque, el presidente puso también el foco en otros países como Colombia, Cuba o México, y en territorios autónomos como Groenlandia, dependiente de Dinamarca.

Sobre Groenlandia, se empezó hablando de una intervención similar a la que se había realizado en Venezuela, pero posteriormente se rebajó el tono y ya se hablaba únicamente de "negociar la compra del territorio". La Unión Europea ya ha dicho que Groenlandia no está en venta, pero desde la Administración Trump han advertido de que la primera opción del presidente siempre será "la vía diplomática", sin descartar una intervención militar.

"El loco guiando a los ciegos"

En su columna, Julia Otero se ha referido a esta situación asegurando que en los primeros días de 2026, el derecho internacional se ha quedado como algo "vintage": "A este paso, incluso la democracia como la conocíamos podría envejecer rápidamente y pasar a mejor vida".

Citando al legendario William Shakespeare en 'El rey Lear', la presentadora se ha referido a Donald Trump como "el loco que guía a los ciegos": "Como Shakespeare no daba puntada sin hilo para retratar con precisión la condición humana, encerraba en esa frase el desastre social que suponía que un loco llegase al poder y que le obedeciese un pueblo ciego por ignorante".

"O sea, que Shakespeare ya sabía que hay tipos como Donald Trump: el loco guiando a los ciegos, un mono con la pistola más grande que hace lo que quiere sencillamente porque puede", reflexiona.

Julia Otero: "Trump, el loco guiando a los ciegos"