Las encuestas siguen disparando a Vox mientras que el PSOE pierde 5 puntos desde 2023

Los sondeos que se publican en este inicio de semana sitúan a Vox por encima de los 60 diputados, ahora tiene 33, y rozando el 18% de los votos. El partido de Santiago Abascal superaría al PSOE en dos circunscripciones y empataría en otras veinte.

La encuesta del El Español muestra una enorme sacudida electoral para el Partido Socialista ya que el Partido Popular le superaría en 40 escaños y Vox estaría a sólo 40 escaños de distancia del PSOE. Vox ya compite con el PSOE por la segunda posición en más de una veintena de provincias e incluso superaría a los socialistas en las provincias de Almería y Murcia.

Según este sondeo de SocioMétrica: el PP de Feijóo ganaría hoy las elecciones con 142 escaños (cinco más de los que tiene en la actualidad) y el 32,5% de los votos. Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez perdería 19 escaños y se quedaría con sólo 102 (25,7%).

Vox se dispara

Los datos de la encuesta de 40dB para El País muestran la misma tendencia al alza del partido de Santiago Abascal con una estimación de voto de casi el 18%, es decir, 5,5 puntos más que en las últimas generales, cuando se quedaron a apenas seis diputados de sumar mayoría absoluta con el PP.

Estos datos demuestran que Vox es el partido que mejor está capitalizando el desgaste del PSOE y de Pedro Sánchez tras los casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual en sus filas.

Según este sondeo, realizado entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, los socialistas, con un 27,1%, pierden siete décimas respecto al sondeo anterior, lo que los sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de su resultado en las urnas en 2023.

En cuanto a la distancia por bloques escala hasta los 13 puntos a favor del PP y Vox por la caída del PSOE y, sobre todo, del espacio a su izquierda: Sumar pierde 6,4 puntos desde los comicios generales y Podemos, que entonces formaba parte de la coalición, se queda en apenas el 3,5%.

Los buenos resultados de Vox en las elecciones extremeñas, donde la formación de ultraderecha pasó de 5 a 11 escaños pueden ser un preludio de lo que puede suceder en los próximos comicios previstos en distintas comunidades autónomas en 2026: 8 de febrero en Aragón, 15 de marzo en Castilla y León, en junio en Andalucía y ya se verá si hay también elecciones generales.