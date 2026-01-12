Abascal dice que entrarán en el Gobierno de Extremadura con vicepresidencia y consejerías según la correlación de votos

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que pedirán entrar en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías, según la representación obtenida en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

En una entrevista a Okdiario, Abascal ha justificado la presencia de su partido en el Ejecutivo extremeño "para garantizar que se producen los cambios" que reclaman y con el presupuesto "adecuado" para poder ejecutar ellos mismos las políticas de su partido.

Al ser preguntado sobre si la persona que tendría que ocupar esa vicepresidencia sería el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en los pasados comicios, Óscar Fernández Calle, ha respondido que se valorará, aunque ha señalado también que es "la persona más adecuada"

No obstante, ha aclarado que "no es una cuestión de consejerías, de números, de tener una vicepresidencia", ya que lo importante es "el contenido de las políticas".

"Si nosotros entramos en los gobiernos es para cambiar las cosas", ha expresado Abascal, que ha puesto como ejemplo el pacto alcanzado por PP y Vox en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón.

"Tienen que producirse cambios en las materias que hemos pedido en la Comunidad Valencia, como la reindustrialización, la oposición al Pacto Verde, a las políticas migratorias, rebaja fiscal y fin del gasto político", ha precisado.

Su intención, ha añadido, es que se perciba "claramente" que cuando Vox llega a acuerdos es para reducir el gasto político "brutal", no sólo con en lo referido al número de diputados, sino a todo lo que tiene que ver con ONG "ideológicas" y la financiación de partidos, sindicatos y organizaciones patronales.

En la mesa de diálogo con Vox que está prevista iniciar esta semana, la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, va a ofrecer a esa formación que entre en el Ejecutivo en el marco de unas negociaciones en las que quiere que todas las propuestas se aborden en bloque y siempre bajo la premisa de dar estabilidad política, económica y social a la comunidad autónoma.

Según fuentes próximas a la negociación, los populares están dispuestos a abrir la puerta del futuro Gobierno extremeño a Vox, que tras las elecciones de 2023 lideró la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hasta julio de 2024, fecha en la que esa formación decidió romper todos los acuerdos autonómicos.

Abascal ha planteado que para tener garantías de que el cambio se produce, Vox debe estar "controlando que esas consejerías hacen lo adecuado". "Debemos pilotar nosotros personalmente ese cambio", ha concluido