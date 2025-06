Las diferencias por CCAA en la PAU: en Cataluña las faltas de ortografía restan 0,10 puntos y en Madrid 0,25

Más de 300.000 alumnos empiezan el martes 3 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que ha recuperado su nombre después de una década de cambios. Si bien, este año ha vuelto a ser noticia la falta de criterios y modelos únicos en todo el territorio.

En primer lugar, las fechas son diferentes. Aunque en la mayoría de España los exámenes se realizarán entre el 3, 4 y 5 de junio, en Cataluña tienen una semana más de margen (11, 12 y 13 de junio), mientras que en Canarias empiezan un día más tarde (4, 5 y 6 de junio).

En cuanto a los exámenes, el diario El Mundo ha comparado el modelo de examen de Lengua Castellana y Literatura, la única asignatura común en todo el territorio, y ha observado diferencias notables.

Diferencias en la estructura

Aunque el modelo más usado es 4+3+3 (comentario de texto, reflexión y literatura), en Cataluña por ejemplo utilizan un 2+3+3+2; en La Rioja 5+2+2 o en Asturias 2+2+2+2+2.

Si bien, el caso más llamativo es el de Canarias que de 10 puntos posibles, solo destina siete a los conocimientos. Los otros tres son puntos relacionados con la ortografía, es decir, si el examen de un alumno canario no presenta faltas y está bien redactado, conseguirá tres puntos de manera automática. Es la única comunidad que lo hace.

Puntuación de la ortografía

A pesar de que el Gobierno ha establecido un criterio común para todos los territorios tras los Acuerdos de Bilbao de 2024 -"no podrá ser inferior a un 10% de la calificación de la correspondiente pregunta", las universidades por su cuenta han especificado unos mínimos: un 20% del total de la nota de Lengua; un 15% en Lengua Extranjera y 10% en las demás asignaturas.

Sin embargo, todavía no han entrado en vigor estos criterios este año, por lo que en Lengua se opta por restar 0,25 por falta a partir de la segunda, mientras que Cataluña, País Vasco y Asturias solo penalizan 0,1 cada error.

En el caso de lenguas cooficiales, las comunidades bajan 0,125 por falta, y en el resto de asignaturas la mayoría penaliza con una bajada de 0,1 puntos a partir del tercer error. Aunque Madrid y Castilla-La Mancha tienen sus propios criterios.

Opciones optativas

La PAU 2025 es la primera en cinco años que no presenta tantas facilidades a la hora de elegir ejercicios. Sin embargo, aunque el Real Decreto 534/2024 obliga a que los alumnos no puedan sacar la máxima nota sin estudiarse todo, en el caso de algunas comunidades autónomas no se ha cumplido.

Por ejemplo, los alumnos de Murcia que hagan el examen de Historia de España podrán conseguir hasta cuatro puntos si solo estudian la Romanización, Al Andalus y la Edad Media.

Ese mismo decreto indica que "se puede incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas", pero por ejemplo en Asturias en Lengua los estudiantes pueden elegir en todos los bloques, mientras que en Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana solo en uno de tres. En otras comunidades en dos de tres o en dos de cuatro.

El porcentaje de preguntas tipo test

El decreto subraya que por lo menos el 70% de las preguntas tienen que ser de redacción. Todas las comunidades lo cumplen en el examen de Lengua, si bien en Cataluña hay más preguntas tipo test que en las demás, con un total de cuatro.

Las diferencias son mayores al compararse el examen de Historia de Madrid y Canarias, por ejemplo, porquela puntuación es muy similar, en Madrid los alumnos tienen que responder en el primer bloque a tres preguntas de un punto cada una con 10-15 líneas. En Canarias, este bloque, también de tres puntos, son preguntas de definiciones con opciones a elegir.

Lecturas obligatorias

Tampoco son las mismas lecturas obligatorias en todas las comunidades. Por ejemplo, los alumnos de Cataluña no tienen que leer ninguna, dato que choca con Castilla y León, donde tienen que leerse ocho, y Castilla-La Mancha, un total de nueve.

Por su parte, en Galicia hay cuatro obligatorias y en Cantabria y Murcia también se marca como obligatorio leer cuatro obras, mientras que en la Comunidad Valenciana solo tienen que leer a Lorca, Carmen Martín Gaite y Antonio Buero Vallejo.