Manu Sánchez: "La clave es que lo pasemos bien trabajando"

El presentador y periodista deportivo Manu Sánchez se ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para conmemorar el 35 aniversario de Antena 3, la primera cadena privada en la historia de la televisión.

Cuando llevaba 30 años desempeñando su trabajo en la casa como periodista deportivo, a Sánchez le surgió una nueva oportunidad laboral. "Iba en un taxi y recibí la llamada de Santiago González, el director de Antena 3 noticias. Me preguntó: '¿Qué te parecería presentar y dirigir las noticias de la mañana?'.

Desde entonces, Sánchez afrontó un nuevo camino profesional con indudable éxito en las mañanas de Antena 3. "Lo pensé tranquilamente y lo consulté con la familia. Decidí que había que tirar para adelante y que era una oportunidad única".

La propuesta, cuenta Sánchez, le llegó a sus 52 años, por lo que descartar embarcarse en un nuevo reto profesional no era una opción. "¿Cómo iba a decir que no? Me dieron esa oportunidad y cogí el toro por los cuernos. Aquí estamos cuatro años después, habiendo sido líderes de nuevo en las noticias de la mañana".

Afrontar la jornada informativa desde su inicio puede ser todo un desafío, pero aun así Manu Sánchez se levanta cada mañana para dirigirse a los espectadores para contarles las noticias más frescas. "No me gusta contar lo que ya ha pasado, pero sí lo que acaba de pasar y lo que va a pasar. Eso es maravilloso y es un privilegio".

Trabajo, esfuerzo y autenticidad en 'Noticias de la Mañana'

El presentador y director de 'Noticias de la Mañana' cuenta en Onda Cero que en su programa se hace "un informativo muy coral en el que participan todos los que están en la redacción a esa hora". Considera que ellos deben tener "el premio del reconocimiento de que son los que cuentan las noticias". De esta forma, asegura, "es muy importante ganar ritmo".

"Por mi pasado en las transmisiones deportivas no me da miedo la improvisación y cada vez me gusta más". El directo, apunta, es "lo que nos mantiene alerta", aunque "la clave es que lo pasemos bien trabajando".

35 años de historia

En un camino que inició el 25 de enero de 1990, Antena 3 decidió apostar por contenidos de calidad que fueran innovadores, variados y para todos los públicos. Unos contenidos responsables con los espectadores y con toda la sociedad española que reafirman su compromiso con la televisión en la actualidad.

"Tenemos la dictadura del minuto al minuto", afirma Sánchez en Onda Cero. "Si la sabes domar es una buena referencia para saber lo que tienes que hacer e ir ajustando. Es nuestro examen diario, no te puedes relajar".