Ante Tomic: "No esperaba más del Madrid. Me dijeron que no me iban a renovar el contrato y me fui al Barça"

Ante Tomic, uno de los grandes referentes en el baloncesto en las últimas dos décadas, ha repasado su trayectoria en Radioestadio Noche, en una entrevista realizada por Alberto Pereiro. A punto de cumplir los 39 años, tras pasar por el Real Madrid, el Barça, ahora el Penya Joventut y conseguir un gran número de títulos, ha reconocido que la motivación "es el día a día, estando con mis compañeros, porque en este deporte no se trata solo de ganar o perder, hay muchas más cosas".

El croata no se decanta por una etapa u otra al ser preguntado por sus años en el Barça y Madrid, máximos rivales entre sí, porque en todos ha disfrutado "muchísimo". "No quiero ni puedo elegir un sitio o un club", ha asegurado. Y se ha mostrado agradecido por lo que ha vivido en ambos clubes en las diferentes temporadas. Sobre lo que motivó su paso de un equipo a otro ha sido contundente: "No esperaba más del Madrid en su dia. Me dijeron que no me iban a renovar el contrato y me fui al Barça".

Qué significa jugar con Ricky Rubio

Llegó al Real Madrid muy joven, con tan solo 23 años, y aunque ha reconocido que fue un salto difícil, "con esa edad no tienes tanto miedo", por eso se atrevió a dar el paso. A día de hoy, 17 temporadas después, ha ganado mucha experiencia, por eso valora lo que le aporta el baloncesto más allá de los títulos: "Estar con mis compañeros, jugar a un juego que me encanta y ayudar a los jóvenes".

Actualmente, Tomic juega en el Penya Joventut, que le recuerda a sus orígenes en Croacia y sus primeros pasos en el baloncesto, ya que apuesta "por los jóvenes y junta veteranía con juventud". El croata juega con toda una leyenda del baloncesto español y mundial Ricky Rubio, que este año ha vuelto al club de su vida: "No se puede explicar con palabras. Tienes que vivirlo: personalidad, liderazgo… no solo como jugador, sino como persona", ha señalado.

Su futuro y retirada

Preguntado por su futuro, Tomic ha recalcado que valora mucho más la estabilidad que otras opciones como irse a la NBA, una oferta que le apareció hace un tiempo para irse a Utah: "Siempre he elegido a mi familia antes que al dinero. No me he equivocado", ha indicado.

El jugador ha señalado que tiene contrato hasta 2027 y que su intención es cumplirlo. En ese momento decidirá si es el final de su carrera. "A partir de ahí creo que esto se va a acabar... pero no lo sé", ha comentado en Onda Cero. Preguntado por lo que se lleva de España lo tiene claro: "Pau Rivas, es mi hermano".