Enrique Cerezo, en el 14 aniversario de la presentación de Simeone: "El cambio en el Atlético es grandioso"

El 23 de diciembre de 2011 comenzaba una larga y exitosa etapa en el Atlético de Madrid, con una unión que ya quedará para la historia y es que hace 14 años fue la presentación del Cholo Simeone como nuevo entrenador del Atleti. El resto es historia.

En un día tan señalado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche, para rememorar ese momento: "Siempre tuvimos mucha confianza en él. Cuando se contrata a alguien, uno piensa que es para mejor y es lo que hicimos, contratar a un entrenador que lleva nuestro sello, nuestro ADN".

"La estabilidad, los títulos, su manera de entrenar y preparar los partidos, su personalidad. Simeone tiene grandes cualidades y sobre todo él cree en lo que hace y eso es lo más importante. Que una estrella en el campo lo sea también en el equipo a nosotros nos ha salido bien. Estamos tranquilos", señala.

Un nombramiento que sin duda cambió la historia reciente del club rojiblanco: "El cambio en el Atlético es grandioso. Hay gente que se piensa que nos conformamos con la tercera plaza en liga, pero nosotros queremos ganar. Estamos en un momento inmejorable, tenemos un presupuesto elevado para hacer grandes cosas. El Atlético es un equipo diferente, que lucha, que sabe ganar y que sabe perder, fiel a sus ideas".

El Atlético ha crecido económicamente y una de sus razones es la llegada de Apollo. nuevo accionista mayoritario del club, algo que ya valoró positivamente el presidente en su tradicional discurso en la comida de Navidad: "Creo que Miguel Ángel Gil y yo nos iremos juntos del club. Espero que en tres o cuatro años haya acabado nuestra misión si todo sale bien".