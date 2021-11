Tertulia: "Salvo Francia, no hay una selección claramente mejor que España en el mundo"

LEER MÁS España se impone a Grecia gracias a un gol de Sarabia y se acerca al Mundial

Empezamos la tertulia hablando del penalti que le ha dado la victoria a España. Para Misterchip es "un penalti de libro". No está de acuerdo Edu García que lo define como "penaltito" y que en caso de que hubiera sido al revés la montaríamos.

El partido no ha sido el más brillante pero Alfredo Martínez defiende que se ha hecho lo más difícil y ahora solo hace falta rematar el trabajo. Luis Enrique ha querido poner mesura porque todavía queda la 'final' ante Suecia. Cayetano Ros señala que nunca había visto a Luis Enrique tan metido en un partido.

Por señalar algo negativo, Misterchip refleja que este equipo tiene muchos problemas para cerrar los partidos. "Igual que la Selección ganadora marcaba el 1-0 y sabíamos que se había terminado, esta cuando marca no hay ninguna garantía. Pasó en la Euro con Suiza, con Croacia. En la Nations League con Italia y rancia. Hoy sufriendo hasta el final".

RDT ha sido titular tras entrar después de la lesión de Ansu Fati. "Eso denota que es un error de Luis Enrique. Si un jugador pasa de no estar en la lista a ser titular es que hay un error", comenta Misterchip. Alfredo Martínez lo enfoca desde otra perspectiva: "RDT no estaba convocado y ha sido titular, eso demuestra que Luis Enrique no tiene prejuicios y que funciona la meritocracia".

¿Qué cambios podemos ver ante Suecia? Cambios en los dos laterales, un central (Iñigo Martínez), entrará Busquets en el centro del campo. Arriba se puede mantener Morata. Creo que entrará Dani Olmo, apunta Fernando Burgos.

Y hablamos del nivel de España. Opina Misterchip es que salvo Francia no hay ninguna selección con más empaque que España. Entre las restantes no ve ninguna mejor que España. Hay un grupo de selecciones que todas pueden ganar o perder enfrentándose entre ellas, están al 50 por ciento. El grupo de Brasil, Argentina, Italia, Portugal...