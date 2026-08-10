Míchel Sánchez sobre la situación que atraviesa el Rayo Vallecano: "Una mala gestión en un momento brillante"

Míchel Sánchez, entrenador del Ayax, admite en Radioestadio Noche que el primer objetivo pasa por recuperar el dominio en Holanda. "El primer paso es hacer un equipo competitivo para este año, para luchar aquí en la liga doméstica, para intentar pelear con PSV, por ganar el título y luego volver a ser referencia en Europa".

En ese proceso, Míchel destaca el papel del director deportivo, Jordi Cruyff, de quien dice que tiene muy claro que quiere "devolver al Ajax donde él cree que debe estar".

El primer paso es hacer un equipo competitivo

Aun así, y a pesar de su actuar puesto de trabajo, desde Ámsterdam, Míchel sigue muy pendiente de la situación del Rayo Vallecano, club del que procede y al que continúa vinculado emocionalmente. El técnico lamenta especialmente los problemas que atraviesa la entidad después de una temporada histórica en lo deportivo.

La preocupación de Míchel por el Rayo Vallecano

"Sufro por el Rayo, por la gente, por la afición", reconoce. "Es triste". Y añade: "Venimos de disfrutar de una final de Conference y al mes te encuentras con una situación caótica".

Considera en este sentido que existe "una mala gestión en un momento brillante, deportivo" y lamenta que los problemas institucionales puedan terminar eclipsando el éxito conseguido sobre el terreno de juego.

"Lo peor que puede pasar es que lo deportivo tape todas las cosas negativas que a nivel de gestión se están haciendo", afirma. Su deseo es que el Rayo mantenga el buen nivel deportivo y consiga solucionar sus problemas administrativos: "Ojalá siga en lo deportivo igual de bien en el Rayo y que mejore en lo administrativo".