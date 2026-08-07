Iris Tió, tras su oro: "Antes de salir, me puse el objetivo de conectar con la música, bailarla y disfrutar"

Iris Tió todavía no ha tenido tiempo para asimilar el éxito conseguido en el Campeonato de Europa. La nadadora artística reconoce que se siente "muy contenta", aunque también "cansada" porque todavía no ha podido desconectar de todo el europeo.

La satisfacción por el trabajo realizado

Ya en casa, rodeada de las medallas conquistadas, asegura sentir "mucha felicidad y mucho orgullo" después de "un año duro de trabajo" en el que el equipo ha entrenado "muchas horas y a tope". "Ver que ha tenido sus resultados es muy satisfactorio", ha dicho la deportista durante una entrevista en Radioestadio Noche con Raúl Granado.

Tió considera que una de las claves del éxito ha sido el cambio de filosofía impulsado por Andrea Fuentes y Víctor Cano. "Son duros los entrenamientos, pero intentamos pasárnoslo bien porque si no, no sería guay". Para ella y el equipo "es importante disfrutar de los entrenamientos, aunque sea duro, porque luego viene la satisfacción de haberlo dado todo".

La elección de Rosalía para su solo

La catalana también explicó por qué eligió un tema de Rosalía para su solo técnico. Buscaba una propuesta distinta, "más lenta, más elegante", que le permitiera diferenciarse de otras rutinas. "Antes de salir ya me puse ese objetivo de conectar con la música, bailarlo, disfrutar, porque es cuando mejor me sale".

Margen para seguir creciendo

Pese a los éxitos, la campeona asegura que el equipo aún tiene margen de crecimiento. "No nos ponemos ningún límite y vamos a seguir mejorando". En ese sentido, apunta al trabajo realizado para fortalecer la unión del grupo tras el relevo generacional: "Estamos creciendo como equipo y esa unión al final es muy necesaria".

Además de la competición, Tió continúa estudiando el grado de Comunicación. "Voy poco a poco porque no tengo mucho tiempo", aunque es consciente de la importancia de preparar el futuro: "La vida deportista es corta. Todavía no sé exactamente a qué quiero dedicarme, pero de momento me gusta lo que estoy haciendo".