Antoni Daimiel se sincera en Radioestadio Noche sobre su nueva vida tras 36 años en televisión: "Quiero quedarme en paz y con el buen recuerdo"

Antoni Daimiel afronta una nueva etapa después de 36 años vinculado a Movistar Plus (antes Canal Plus), una trayectoria que terminó con una sensación difícil de explicar. "El día que firmé... después de firmar de vuelta a casa sentí como un vacío, como estar en el borde de un precipicio. Una sensación rara", reconoce durante una entrevista en Radioestadio Noche, con Aitor Gómez.

Su salida fue, técnicamente, "de mutuo acuerdo". Para Daimiel, poner punto final a tantos años supuso dejar atrás una etapa fundamental de su vida: "Entré en una selva siendo un imberbe y sabiendo muy poco; tuve que forjarme como hombre y como profesional", reconoce.

Sin embargo, el periodista asegura que lo mejor para él es aceptar que las cosas pasan porque tienen que pasar. "Ha sido un privilegio estar 36 años vinculado a una empresa como esa". Ahora quedarse con lo positivo: "Yo quiero quedarme en paz y con el buen recuerdo y la buena sensación de todo lo vivido allí".

Una nueva etapa

Daimiel reconoce que la situación le obliga a plantearse qué quiere hacer a partir de ahora. Con 36 años de trayectoria, considera que puede permitirse ser más selectivo y buscar proyectos que realmente le aporten. "Creo que estoy en condiciones de ponerme unos mínimos de cosas que me vayan a llenar, que me vayan a gustar", señala. Su objetivo es evitar trabajos en los que no se sienta cómodo: "Si hago algo un poco forzado se me va a notar también que ya no es como antes y que no estoy a gusto".

Aunque ha cerrado una etapa, la NBA sigue formando parte de sus planes. "A mí me gusta la NBA", afirma, después de tres décadas comentando baloncesto en televisión.

El cariño del público

La salida también ha provocado una importante reacción entre quienes han seguido su carrera. "Para mí ha habido una cosa primordial que es tratar de ser siempre, me fuera mejor o peor, bastante transparente, como yo soy como persona, serlo en el trabajo y en la comunicación". Y considera que esa forma de mostrarse ante el público ha sido importante: "Yo creo que la gente agradece bastante la transparencia, no que se te vean las arrugas, los defectos, la emoción cuando toca, la sensibilidad. Todo eso".

Ahora, tras 36 años de profesión, Daimiel encara el futuro con la intención de seguir trabajando, pero buscando aquello que le haga sentirse cómodo y que le permita conservar el buen recuerdo de una etapa que ha marcado toda su trayectoria.