Alfredo Relaño: "Ha sido una gala muy española que ha afeado el Real Madrid"

64 años después un futbolista español gana el Balón de Oro, Rodri Hernández se ha alzado este lunes con el trofeo tras una temporada llena de éxitos a nivel equipo con el Manchester City en el que han conquistado la Premier League, el Mundial de Clubes y la Community Shield y a nivel de selecciones donde ha sido el MVP de la cuarta Eurocopa de España.

Alfredo Relaño es el único español que vota para el premio Balón de Oro de France Football y se ha pasado por Radioestadio Noche tras conocer los resultados de la votación: "Ha habido mucho ruido y se ha dado mucho por hecho que lo ganaba Vinicius pero yo no estaba muy seguro por varias razones: La primera es que no estuvo bien en la Copa América, la segunda es que con Rodri parece que quedó una deuda del año pasado y la tercera es que la Premier es una liga que se ve mucho".

"Podía ocurrir que ganara Rodri, tuve dudas hasta el final pero voté a Vinicius porque creo que tiene más magia", asegura. Relaño votó a Vinicius en primer lugar, seguido de Rodri como Balón de Plata, Bellingham en tercera posición, Kroos en cuarto puesto y Carvajal en quinto. En cuanto a su votación, Alfredo sostiene que "Vinicius ha sido el hombre que ha arrastrado al Real Madrid a ganar la Champions y la Liga pero con Brasil en la Copa América no ha estado bien".

"Ha sido una noche muy bonita del fútbol español. Estoy contento porque hemos tenido mucha ansiedad porque vuelva a ganar otro español del Balón de Oro. Ha sido una gala muy española que ha afeado el Real Madrid con este berrinche que le ha entrado cuando se han enterado de que Vinicius no ganaba", garantiza.

A pesar de que el fútbol español ha brillado durante la gala el Real Madrid se ha robado gran protagonismo al no asistir a dicho evento. El equipo blanco no ha tenido representación de ningún tipo, ni Presidente, ni entrenador, ni jugadores han viajado hasta París al enterarse de que Vinicius no sería el Balón de Oro 2024.

"No hay balón de oro de la UEFA, eso que insinúa Florentino de que esto es la UEFA es mentira. Somos 100 periodistas y luego salen los votos", afianza. "Hay tres criterios: El rendimiento durante el año, títulos conseguidos por su equipo o selección e importancia de ellos y el último es el 'fair play'", explica.

"Yo creo que el Real Madrid está de mal humor sino me parece un cante. Ha sido una equivocación de una decisión tomada en caliente, ha sido una "mourinhada", concluye.