Así es el nuevo waterpolo 4x4 que ha llevado a España a lo más alto en Dubrovnik: "Es un formato muy rápido"

España ha terminado el verano en lo más alto con el oro en el primer Open Championship de Dubrovnik de waterpolo 4x4, una nueva modalidad a la que los jugadores españoles no han tenido ningún problema en adaptarse a pesar de suponer un nuevo reto.

Max Casabella reconoce durante una entrevista en Radioestadio Noche con Álvaro Martínez sentirse "muy orgulloso" tras un torneo que llega después del quinto puesto conseguido por España en el Mundial de Sídney. "Nos fuimos de ahí con una sensación rara porque no era lo que buscábamos", explica el jugador, que asegura que siempre que representa a España aspira "a lo más alto".

Es un cambio bastante drástico

El cambio de formato ha supuesto un reto importante. "Sinceramente, es un cambio bastante drástico", señala Casabella sobre una modalidad con menos jugadores, un campo más reducido y un ritmo mucho más rápido. "Es diferente, es otro tipo de waterpolo".

Un formato de máxima velocidad

Una de las principales dudas estaba en cómo adaptar la táctica al nuevo formato. "La mayor incertidumbre que puede ser el cómo tácticamente te acostumbras a este waterpolo", explica, que destaca las diferencias entre los rivales y la necesidad de adaptarse a cada estilo de juego. España, sin embargo, mantuvo su identidad. "Nosotros, como selección española, tenemos un modelo de juego clave: jugar con cabeza", afirma.

El jugador destaca especialmente la velocidad de los partidos. "Este formato es un formato muy rápido, muy, muy, muy de pensar, pero a la vez tampoco te deja hacerlo". Y resume la dinámica del juego de forma gráfica: "Es un no parar, es un no parar. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo...".

El próximo reto

Tras cerrar su etapa con la selección, Casabella ya piensa en la nueva temporada con el Club de la Barceloneta. "Cada año aspiramos a todo. Cada año soñamos, cada año trabajamos para los objetivos que tiene el club".

El jugador apuesta por "trabajar con humildad, con el día a día" y asegura que el equipo tiene "muchas ganas de empezar esta nueva temporada".