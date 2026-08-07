"Los Juegos Olímpicos es un sueño": Violeta Wiksten habla de la oportunidad histórica del flag football español que dependerá del Mundial

La selección española de flag football disputará del 13 al 16 de agosto el Mundial de Düsseldorf (Alemania), donde buscará una de las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su capitana, Violeta Wiksten, reconoce en Radioestadio Noche en una entrevista con Raúl Granado que el objetivo del equipo es claro: "Ahora mismo todas vamos con una meta, vamos con un objetivo: la plaza olímpica".

Vamos con un objetivo: la plaza olímpica

La internacional explica que la preparación para el campeonato está marcada por la falta de profesionalización del deporte. "Tengo que combinarlo con el trabajo. Justo acabo de salir (...) me pongo las botas y me voy a entrenar", señala. Una realidad que, asegura, comparten "la mayoría de los atletas que estamos en los mal considerados deportes minoritarios".

Una mayor visibilidad

Sobre el crecimiento del flag football en España, Wiksten considera que la entrada en el programa olímpico supondrá un impulso decisivo. "Lo que falta es darle un poquito más esa visibilidad", afirma, convencida de que los Juegos van a abrir "unas puertas que hasta ahora estaban cerradas".

La capitana también recuerda que cuando debutó con la selección, en 2014, nadie imaginaba que el deporte pudiera llegar a ser olímpico. "Me ponen los pelos de punta. Como cualquier atleta en su disciplina, los Juegos Olímpicos son un sueño".

Importante labor con los animales

Fuera de los terrenos de juego, Wiksten dedica buena parte de su tiempo al rescate de animales junto a su familia. "Hemos rescatado burros, cabras, aves, perros... Son historias muy tristes", explica, antes de hacer un llamamiento para fomentar la acogida y la adopción responsable.