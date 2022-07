Luis Milla: "Me costó mucho llegar a primera y quería seguir disfrutando aquí"

Luis Milla, ahora con 27 años, debutó en Primera División en las filas del Granada hace dos temporadas. El curso pasado su equipo descendió a Segunda División y este verano ha tenido muchas ofertas. Finalmente, eligió al Getafe por su proyecto y porque le daba la opción de seguir en LaLiga.

"Fue una pena todo lo que sucedió, creo que no lo merecimos. Yo estaba en una situación complicada pero a Karanka le deseo toda la suerte del mundo", comenta sobre su última temporada en Granada.

El mediocentro explica los motivos de su llegada al Getafe: "No lo sé, a mí me ha costado llegar a primera división y quiero seguir disfrutando de primera. Probablemente hay gente que no lo entienda, pero mucha gente hubiera hecho lo mismo. A los que estén cabreados les puedo decir que me entristece salir así, por haber descendido con un club con el que he disfrutado tanto. Yo me voy con la conciencia tranquila de haberlo dejado todo". Se muestra muy "agradecido y orgulloso" del esfuerzo que ha hecho el Getafe para ficharle.

"Hay un gran grupo que salió de una situación complicada este año. Me apetece jugar con estos jugadores, ha pesado en la balanza", subraya Milla.