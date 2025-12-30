De Burgos Bengoetxea, árbitro en LaLiga FC Futures: "Este torneo es una gran oportunidad para los niños"

Como en cada navidad el fútbol nos regala el torneo con más talento del fútbol base. La LaLiga FC Futures en su XXIX edición se ha celebrado en Gran Canarias entre los días 27 y 29 de diciembre, alzándose el Atlético de Madrid como ganador del torneo.

El árbitro de la final ha sido Ricardo De Burgos Bengoetxea, encargado de arbitrar todos encuentros y que vuelve a repetir como el árbitro elegido de Primera División: "He tenido la suerte de venir con la familia, los niños disfrutan mucho y es una experiencia muy bonita".

"Es una oportunidad para recordar viejos tiempos. Tengo un niño de 8 años, pasas muchos momentos viéndoles jugando y entrenar y es muy bonito. Este torneo tiene una repercusión internacional increíble y es una oportunidad para ellos. La esencia es la misma pero los niños han subido de calidad y los entrenadores están más preparados. Se nota esa evolución", asegura.

El árbitro vizcaíno ha querido naturalizar la figura del árbitro, muy cuestionada en los últimos tiempos: "La educación y lo valores no se pueden perder, al igual que el respeto a los árbitros y al revés. Mi padre fue árbitro y tengo su cromo, sería bonito vernos reflejados en los cromos de las colecciones de la liga".