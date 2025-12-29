De la Morena anuncia un Mundial alevín con 20 equipos para marzo

El Estadio de la UD Las Palmas alberga el torneo internacional LaLiga FC Futures, un referente a nivel futbolístico en el que se dan a conocer los mayores talentos del futuro. En su XXIX edición y desde el 2014 con la unión de LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena, que lo llevó a convertirse en el torneo de fútbol sub-12 más importante del mundo.

José Ramón de la Morena se ha pasado este domingo por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todos los detalles de esta nueva edición del torneo: "Este fútbol es todo verdad, es lo que me ha enamorado siempre. Los niños durante tres días se convierten en jugadores profesionales, es el cuento de cenicienta. Es de las cosas que me han hecho sentir más útil".

Por este torneo han pasado las grandes estrellas de nuestro fútbol, algo que empezó de casualidad y que se ha convertido en un referente en el inicio de la carrera de los futbolistas: "Todo empezó en la Navidad de 1992, lo hicimos en Brunete, no podía ser de otra manera, cayó una nevada impresionante. Son esas imágenes de Iniesta y Torres con mantas. Ese torneo fue muy bonito, lo jugó Pique, Cesc Fábregas... Fue muy duro por la relación que yo tenía en ese entonces con la Federación".

El próximo año el torneo cumplirá 30 años y José Ramón de la Morena ha contado en exclusiva la organización de un torneo que conmemorará esta efeméride: "En marzo celebraremos un Mundial con 20 equipos. Lo he pensado con grupos de 5 equipos. En uno estarán los mejores de Europa, en otro los mejores sudamericanos, en otro 4 españoles y un equipo japonés y en el último 4 españoles con un equipo árabe".

"Nos daremos el gustazo de que haya un español en la final y ver grandes partidos como clásicos y derbis. Será un Mundial antes del Mundial, el Mundial de los niños, además tengo entendido que la próxima generación es la mejor que viene de los últimos años. Además, volverá a ser en Brunete", explica.