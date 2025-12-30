David Villa: "Me pongo más nervioso cuando juega mi hijo que cuando jugaba yo"

En una de las grandes generaciones que marcó la historia del fútbol español siempre estará en nuestro recuerdo el nombre de David Villa, ese delantero que cambió el rumbo de los éxitos convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección y alzando le Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

5 años después de retirarse, su vida sigue unida al deporte pero fuera de los terrenos de juegos. Este lunes Villa se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche donde ha compartido su nueva faceta como padre futbolista: "Me pongo mucho más nervioso cuando juega mi hijo que cuando jugaba yo".

"Me gusta la normalidad y quiero estar aquí viendo a mi hijo como un papá más junto a mi familia. Es una alegría ver que todo el mundo te da cariño y te pide fotos. Respetan demasiado mi momento de ver el partido, pero cuando termina he perdido la cuenta de cuantas fotos me he hecho", asegura.

En un momento en el que parece que hay más precocidad en el mundo del fútbol, David es un ejemplo de que cada jugador tiene sus tiempos para llegar al éxito: "Cada jugador tiene un desarrollo diferente. Yo lo tuve, tardé y no fue porque no me vieran, igual en infantil yo no tenía nivel. No van a haber muchos Lamine que salgan, jugadores como él nublan la vista. La edad media de debut en las 5 grandes ligas es de 21 años. Hay que tener paciencia porque es muy difícil llegar".

Cuando se retiró David no optó por dar el salto a los banquillos, como mucho de sus compañeros, emprendió con DV7 Academy que opera en más de 20 países, ofreciendo programas de formación futbolística, detección de talento joven y pulirlo bajo metodología Villa, además de estar al frente de una agencia de representación.

"Cuando hay algo que me apasiona y me gusta lo doy todo, pero el ser entrenador no me ha apasionado. Creo que no tengo esa capacidad para ser entrenador. No me he sacado ni el título", explica. "El éxito de las academias viene porque me gusta ser cercano, sin meterme mucho en el trabajo de las personas que están en cada país, pero me gusta ver que estoy presente que no solo he puesto el nombre", concluye.