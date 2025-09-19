Kike García: "Quiero hacer méritos para cumplir el año que me queda y seguir en el Espanyol"

El RCD Espanyol está firmando un brillante arranque de temporada 2025/2026, en las primeras cuatro jornadas ha sumado tres victorias y un empate que le hacen colocarse como el tercer clasificado de LaLiga empatado a puntos con el FC Barcelona. La última victoria llegó a la heroica ante el Mallorca tras jugar toda la segunda parte con una jugador menos.

El gol de la victoria llegó de la bota de Kike García en el minuto 81 de penalti, un gol que sumaba 3 puntos y que se significaba el primer gol como delantero del Espanyol. Este jueves, a dos días de visitar el Santiago Bernabéu, Kike García se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Quiero hacer méritos para cumplir el año que me queda y seguir aquí".

Conocido por muchos como 'el obrero del gol', Kike debutó a sus 27 años en Primera División y ahora, a sus 35 años, está demostrando su mejor nivel: "Soy un currante, trato de darlo todo y conseguir el mayor número de goles posibles. El año pasado hice, en cuanto a números, la mejor temporada de mi carrera con 13 goles. Cada partido y cada minuto que juego en Primera División es un sueño y una oportunidad".

El sábado se enfrentan a un gran reto pero con el objetivo y la motivación de poder salir líderes si suman los tres puntos: "Sabemos la dimensión que tiene ese partido, la jerarquía que tiene ese equipo pero nosotros creemos en nosotros y tenemos un plan. La baja de Huijsen es importante pero seguro que el que salga es top mundial y va a ser dificilísimo para nosotros".