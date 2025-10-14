Javi Gracia: "Volver al Watford es como volver a casa"

Javi Gracia ha vuelto a Inglaterra a un club que ya conoce de primera mano, el Watford, que dirigió en la temporada 2018-2019 consiguiendo números históricos para el conjunto inglés como fue la mejor clasificación histórica en la Premier y la disputa de una final de la FA Cup.

Ahora vuelve al equipo en una situación muy distinta, se encuentra como 11 clasificado de la Championship, la segunda división inglesa, y con las esperanzas de tener motivos para soñar con el ascenso. El entrenador se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "El cariño que tengo al club, al equipo y a su gente es recíproco. Nos quieren mucho por lo que hicimos en la otra etapa, volver aquí es como volver a casa".

"Mi lugar de nacimiento y mi casa es Pamplona pero luego el fútbol te lleva muy joven a salir y a vivir muchas experiencias en muchos equipos y países. Estoy orgulloso de tener grandes amigos por todo el mundo y Watford me ha dado la oportunidad de vivir una segunda etapa que nunca había vivido", asegura.

Watford es un equipo que ha demostrado algo de inestabilidad en los banquillos con 16 entrenadores que han estado al frente del equipo en la última década: "Siempre me he sentido muy querido aquí incluso en los peores momentos. Lo vivido anteriormente no se olvida, lo que hicimos fue algo histórico pero el fútbol es actualidad y presente".

"En Inglaterra hay un potencial económico mayor que en la Segunda División española o en otras ligas, y eso ayuda. Ya el nivel lo va marcando los jugadores, los equipos y su gestión. Siempre seré un defensor de España y de todo lo nuestro pero la Premier me encanta verla, tiene un nivel muy alto", señala.