Jaume Guardiola: "El Laporta del toro mecánico, de los macarrones y de algún corte de manga, no da más de sí"

En 10 días se celebrarán las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y este jueves hemos conocido que finalmente habrán dos únicos candidatos: Joan Laporta y Víctor Font. Marc Ciria queda fuera de la carrera electoral al no superar el corte de firmas válidas para afianzarse como candidato.

Joan Laporta o Víctor Font, uno de ellos estará al frente del club los próximos 5 años y aunque parecía que Laporta llegaba con gran ventaja, el resultado de las firmas ha demostrado que están más cerca de lo que se pensaba. Jaume Guardiola, responsable del área económica en la precandidatura de Víctor Font, ha valorado en Radioestadio Noche la candidatura de Nosaltres: "Creo que es una candidatura muy plural. El club merece pasar a otra manera de gestionar más profesional, menos basada en el presidencialismo".

Jaume es el gran nombre de la candidatura de Víctor Font y la gran baza del candidato, que hace 5 años empezó como presidente de la Comisión Económica con Joan Laporta: "He ido formando mi propio criterio y llegué a la conclusión que el proyecto de Víctor, sobre todo en esta segunda entrega, era el proyecto ideal para integrarme y ayudar. A Víctor le veo preparado, hay muchos liderazgos populistas en el mundo y hay que defender liderazgos más constructivos, más de trabajo en equipo y creo que Víctor lo representa muy bien".

"Veo a Laporta nervioso, es uno muy distinto de 2003 cuando empezó, hoy ese Laporta sería muy crítico con el que estamos viendo ahora. Creo que el Laporta del toro mecánico, de los macarrones y de algún corte de manga, no da más de sí", señala. Guardiola ha repasado varios temas muy presentes en la candidatura de Joan Laporta que creen que han perjudicado bastante su credibilidad de cara a estas elecciones, como es el caso de la reforma del Camp Nou bajo la empresa Limak.

"No me ha gustado esa forma de gestionar el club con gesticulaciones, un ejemplo sería la confrontación con el Real Madrid cuando han ido de la mano durante todo el mandato y ahora cuando se acercan las elecciones todo es populista, es bastante evidente que le ha soltado la mano a Florentino por una medida electoral", asegura.

También ha opinado sobre el Caso Negreira y como podría afectar al Barça como institución: "Como muchos culés, yo estoy seguro que no ha habido ningún tipo de influencia en los resultados ni atisbo de corrupción deportiva. Ahora hay que dejar a la Justica que trabaje. Yo hago cálculo de los penaltis a favor y en contra de los equipos de la liga y siempre me sale el Barcelona de los últimos. El Real Madrid monta ese órdago de propaganda que es Real Madrid TV y los ratios del Real Madrid son absolutamente escandalosos y no solo de la liga, de cualquier equipo europeo".

Son dos los candidatos que decidirán el futuro del club pero eran cuatro los que han hecho su camino de precandidatos con claros bandos diferenciados: el de Laporta y el de Font, Ciria y Vilajoana: "Aunque hayan dos que no hayan pasado el corte, la suma de todas las firmas de los que quieren un cambio es mayor de las firmas de Laporta. Está el Barça del pasado y el Barça del yo y nosotros queremos ser el Barça del futuro y el Barça de nosotros. Queremos la modernización de la institución que lleva mucho tiempo anclada. Siento el compromiso de ponerme a remar para conseguir ese cambio".