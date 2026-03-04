Cerezo celebra el pase a la final de Copa: "Hemos hecho el partido que teníamos que hacer"

El Atlético de Madrid ha certificado este martes su pase a la final de Copa del Rey del próximo 18 de abril en la Cartuja. A pesar de perder 3-0 en el Camp Nou ante un gran Barça, le ha valido el 4-0 de la ida en el Metropolitano para optar al título nacional 13 años después.

En esta noche histórica para el conjunto madrileño, su presidente, Enrique Cerezo, ha celebrado esta clasificación en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Ha sido una noche en la que se ha sufrido pero lo mismo que se ha sufrido aquí hoy, en Madrid lo pasamos bien, así que está compensado. La realidad es que el Atleti ha hecho un partido como lo tenía que hacer, nosotros también podríamos haber marcado un gol. Hemos tenido la suerte de que ellos han metido 3 y nosotros 4".

"Yo soy muy optimista, creo que va a ser un buen final de temporada", señala. El presidente ha valorado la posible salida de Griezmann a la MLS tras las declaraciones de sus compañeros que han sembrado la duda: "Lo único que te digo es que Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y al igual que esta hoy aquí, estará seguramente en la final. No sabemos si ha tomado alguna decisión, no hemos hablado con él".

Además, de manera anecdótica, ha explicado esas declaraciones que se hicieron tan virales en la previa del partido en la que hablaba de jugadores del Atlético con el nombre de Tom Fort y Smith. "Al final no han podido jugar, los dejaremos para la final".