Marc Márquez: "Este último título ha sido el mayor reto de mi carrera deportiva"

Arranca el Mundial de MotoGP 2026 tras un año de liderazgo español con los hermanos Márquez como campeón y subcampeón. Un año que pasará a la historia del motociclismo con la vuelta de Marc Márquez a alzar un Mundial, el séptimo de MotoGP y el noveno de su carrera, tras una lucha incansable contra las lesiones.

Marc Márquez ha demostrado ser un ejemplo de lucha, sacrificio, resiliencia y mucha esperanza porque muchos dudaron de él pero él volvió a demostrar que es el mejor del mundo. En una semana en la que ha arrancado la nueva temporada, el vigente campeón, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Ha sido un invierno duro tras la lesión en Indonesia, operar el hombro no es fácil la recuperación pero ya estoy óptimo".

La realidad es que el inicio de temporada no ha sido el esperado, con un pinchazo que le hizo abandonar en el GP de Tailandia sin sumar puntos pero librándose de lo que podría haber sido un grave accidente. Todo esto ha llevado a un comienzo trastabillado para el equipo Ducati: "Esperamos mejorar, estamos en la primera carrera. No hay necesidad de entrar en pánico".

Márquez es ya un experto en la adversidad y la superación, tras múltiples lesiones, pasos por quirófano y años de sequía, el año pasado volvió a demostrar el animal campeón que es: "La caída fue grande y costó salir. Es el mayor reto de mi carrera deportiva, este último es el título que más valor le doy después de lo que venía. Quería buscar la respuesta de que si podía o no volver a ganar y la respuesta era sí, así que me puedo retirar en paz". No quería retirarse y que hubiera la frase de "después de la lesión no volvió a ganar".

"Cuando estás lesionado estás enjaulado pero en cuanto el doctor te abre un poco la jaula sales corriendo. Yo intenté abrir la jaula pero en cuanto me hicieron un poco de resistencia la volví a cerrar. Esos tres años de lesiones he madurado el doble que diez años ganando", explica.

A sus ya 33 años, Márquez ha valorado las opciones de seguir ganando en un futuro: "Es ley de vida que llegará un momento en el que te ganen porque llegan nuevas generaciones, frescos y sin lesiones. Intentaremos estar luchando todo el tiempo que podamos. Yo soy consciente, y lo voy viendo, que voy a parar antes por el cuerpo que por la mente pero una retirada no se planifica, se siente".

Algo que hizo aún más especial el campeonato anterior fue esa lucha entre los hermanos Márquez, algo único en el mundo del deporte y una competitividad que acabó con el primer puesto de Marc y el segundo puesto de Álex: "Lo que vivimos el año pasado fue increíble, creo que mi padre y mi madre están más orgullosos que nosotros. Es algo difícil de repetir, por mi parte inmejorable, por su lado igual te puede decir que un poco mejor. Firmaría lo del año pasado al revés".

Entre los grandes reconocimientos, Márquez ha sido nominado a los premios Laureus en la categoría de mejor deportista del año, un premio que no ha ganado ningún piloto y donde competirá con grandes personalidades del deporte como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Dembélé: "Tuve la suerte de ganarlo en 2014 en la categoría de revelación que ya fue un gran logro. Estoy nominado con deportistas que ves por la tele y te inspiran. Si algún año lo tengo que ganar tiene que ser este, por el hecho de volver de las lesiones. No habrá un año mejor que el 2025".