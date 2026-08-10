Iyana Martín, antes del Mundial femenino de baloncesto: "Hemos demostrado que somos capaces de hacer soñar y competir"

La jugadora profesional de baloncesto Iyana Martín ya está con la selección española para preparar el Mundial femenino que comenzará el próximo 4 de septiembre en Berlín, Alemania. La internacional confiesa en Radioestadio Noche que ha vivido unos meses de gran intensidad y reconoce que el descanso ha sido necesario para afrontar con ganas el nuevo reto.
"Me ha venido bien este mes de descanso que ha habido entre la Liga y el Mundial. Para mí era muy importante a nivel de cabeza", explica a preguntas de Raúl Granado. La jugadora reconoce que necesitaba tiempo para "ajustar un poco todo lo que había pasado" después de haber vivido "muchas emociones en muy poco tiempo".
Ahora, ya centrada en la selección, el objetivo es claro: "Nosotras nos hemos marcado un poco el objetivo de ir cada día mejorando, cada día, conectándonos un poco más entre nosotras, cada día, adaptando el juego, cada día compitiendo", señala. "No nos marcamos un objetivo más allá de eso, de ir día a día, de mirar a los ojos a todos los equipos, de no dar nada por sentado, de competir con humildad siempre", añade la internacional española. Para Martín, el resultado final será consecuencia de ese trabajo: "Donde nos lleve eso es donde realmente estaremos orgullosas".
Una selección sin miedo a soñar
España afronta el Mundial con una selección renovada, pero Martín considera que las nuevas generaciones han recibido un legado muy importante de las jugadoras que las precedieron. "Nos han dejado un legado muy marcado, una personalidad en la selección y una forma de competir y una forma de ser que viene de muchos años atrás". Esa herencia ha permitido a las nuevas internacionales saber "cómo hemos de actuar" al vestir la camiseta española.
La jugadora también destaca la unión del grupo, formado por baloncestistas de diferentes edades. "Ilusiona mucho ver a jugadoras tan jóvenes y a jugadoras no tan jóvenes, venir aquí e ir todas a una, tener todas el mismo objetivo y que, tengas 20, 25 o 35, te respeten igual y que compitas al mismo nivel".
Por eso, Martín no siente una presión especial ante el reto mundialista. "Presión ninguna. Creo que hemos demostrado que somos capaces de hacer, soñar y de competir", asegura. Pase lo que pase en Berlín, confía en que el trabajo del equipo será motivo suficiente para sentirse orgullosa: "Tanto si lo podemos volver a lograr como si no, estaré igual de orgullosa porque este equipo trabaja muchísimo y muy bien".