Íñigo Sainz-Maza, antes de recibir al Barça: "Queremos jugar estos partidos de manera regular el año que viene en liga"

Este jueves se vivirá en los octavos de Copa del Rey un duelo entre líderes. El líder de la Primera División, el Barcelona, y el líder de Segunda División, el Racing de Santander, se enfrentarán con el objetivo de conseguir una plaza para cuartos de final de la competición nacional.

El capitán del Real Racing de Santander, Íñigo Sainz-Maza, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de un partido ilusionante: "Creo que la Copa es una premio al trabajo diario de la plantilla, a los jugadores que estamos teniendo menos minutos este año aunque, estamos enfocados en la liga que es lo importante".

"Estos partido queremos que se jueguen de manera regular el año que viene en liga y queremos ese ansiado ascenso que se va a dar seguramente este año", asegura. "Los dos equipos llegan en un momento de forma muy bueno. El sardinero ha generado una ola de racinguismo que no se había visto nunca en la historia y eso es un motivo de orgullo", señala.

La última vez que visitó el Barcelona el sardinero fue en 2012, un partido que Íñigo tiene grabado en su memoria: "Recuerdo perfectamente ese día, estaba de recogepelotas. Los chicos de la cantera teníamos acceso y a mí me tocó ir con el Barça y el Madrid en el mismo año".

El capitán se perdió la pasada temporada por una rotura de cruzado y menisco interno, en un año que casi consiguen el ansiado ascenso: "El año pasado pudimos entrar en playoff, veníamos de estar líder pero esta categoría es muy complicada y nos quedamos a las puertas del ascenso. Este año veo al equipo más sereno, más concienciado".