La historia de Duane da Rocha, de nadadora olímpica y medallista mundial a azafata tras su retirada: "Si no hubiese nadado, hubiese sido piloto"

Nadadora olímpica, medallista mundial y campeona de Europa. Se retiró en 2019, hace siete años, y tuvo que reinventarse tras una vida dedicada al deporte del más alto nivel. ¿A qué se empezó a dedicar? Se convirtió en azafata de vuelo. Es Duane da Rocha, exnadadora profesional que dio un giro de 180 grados a su vida y su carrera tras su retirada.

En Radioestadio Noche, con Aitor Gómez, confiesa que si no hubiese sido nadadora, hubiese querido ser piloto: "Antes de irme al Centro de Alto Rendimiento, con 14 o 15 años, les dije a mis padres que quería ser piloto". Luego llegó la natación profesional, los viajes y las competiciones: "Nadaba porque me gustaba estar con los compañeros. Me gustaban los viajes, ir a los hoteles con el cachondeo y lo de la natación era el medio. El fin era pasármelo bien con los colegas en las competiciones".

Foto: Onda Cero