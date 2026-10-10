ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

La historia de Duane da Rocha, de nadadora olímpica y medallista mundial a azafata tras su retirada: "Si no hubiese nadado, hubiese sido piloto"

En la sección 'Amigos de los viernes', Aitor Gómez entrevista a Duane da Rocha, exnadadora olímpica, medallista mundial y campeona de Europa que se retiró en 2019 y tuvo que reinventarse. ¿Cómo? Se ha convertido en azafata de vuelo. En Radioestadio noche reflexiona sobre su nueva vida, lo que le llevó a convertir la natación en su profesión y a qué se hubiese dedicado si no hubiera sido nadadora profesional.

ondacero.es

Madrid |

La historia de Duane da Rocha, de nadadora olímpica y medallista mundial a azafata tras su retirada: "Si no hubiese nadado, hubiese sido piloto"
Vídeo: Onda Cero

Nadadora olímpica, medallista mundial y campeona de Europa. Se retiró en 2019, hace siete años, y tuvo que reinventarse tras una vida dedicada al deporte del más alto nivel. ¿A qué se empezó a dedicar? Se convirtió en azafata de vuelo. Es Duane da Rocha, exnadadora profesional que dio un giro de 180 grados a su vida y su carrera tras su retirada.

En Radioestadio Noche, con Aitor Gómez, confiesa que si no hubiese sido nadadora, hubiese querido ser piloto: "Antes de irme al Centro de Alto Rendimiento, con 14 o 15 años, les dije a mis padres que quería ser piloto". Luego llegó la natación profesional, los viajes y las competiciones: "Nadaba porque me gustaba estar con los compañeros. Me gustaban los viajes, ir a los hoteles con el cachondeo y lo de la natación era el medio. El fin era pasármelo bien con los colegas en las competiciones".

Foto: Onda Cero
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