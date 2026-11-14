Mario Rivillos en Onda Cero: "Ganar a Brasil ante su afición tiene un empaque muy importante"

La selección española de fútbol sala vuelve a mirar al futuro con ilusión. La conquista de la Finalísima, disputada el pasado fin de semana en Brasil, supone un nuevo impulso para un equipo que recupera su lugar entre las grandes potencias mundiales. España se impuso a Portugal y Brasil para levantar el título en un torneo que reunió a las cuatro mejores selecciones del momento.

Mario Rivillos, jugador del Inter JP Financial y capitán de la selección española no esconde la importancia de un triunfo que va más allá de un nuevo título para su palmarés. España se impuso a Brasil en un partido oficial después de 16 años sin conseguirlo, una victoria que refuerza el crecimiento de un grupo que ya venía de conquistar la Eurocopa.

"Es un logro muy importante. Llegar a Brasil y jugarte las castañas contra Argentina, Portugal o Brasil dice mucho. Estamos muy felices porque damos continuidad a la Eurocopa y refuerza aún más a la selección", reconoce Rivillos.

El camino hacia el título no fue sencillo. Antes de medirse a Brasil en la final, España tuvo que superar a Portugal en los penaltis, una selección con la que mantiene una rivalidad habitual en las grandes citas internacionales. Ambos combinados se conocen a la perfección y sus enfrentamientos suelen decidirse por pequeños detalles.

"Somos dos selecciones que nos conocemos muy bien. Sabemos los puntos débiles y fuertes de cada una. Todos los partidos contra ellos son físicamente muy duros y se deciden por detalles", explica el capitán español.

La victoria ante Brasil terminó de confirmar el buen momento del equipo. Rivillos destaca la capacidad colectiva de España para imponerse a una selección que, sobre el papel, contaba con argumentos individuales de mucho peso.

"Se vio una España alegre, que compitió muy bien. Brasil, individualmente y por nombres, seguramente sea mejor equipo, pero nosotros somos un bloque compacto, al que le gusta tener la pelota y proponer. Por eso nos llevamos un título más que merecido".

Un relevo generacional que invita al optimismo

Más allá del resultado, la Finalissima también ha servido para comprobar que el futuro de la selección está en buenas manos. España atraviesa un cambio de ciclo en el que los jugadores más jóvenes comienzan a asumir responsabilidades. La ausencia de varios futbolistas importantes durante el torneo no impidió que el equipo mantuviera su nivel competitivo.

Para Rivillos, esa es precisamente una de las grandes fortalezas del combinado nacional dirigido por Jesús Velasco: la amplitud de jugadores preparados para entrar en la dinámica de la selección.

"Hay un cambio generacional y lo que viene va a ser bueno. Los jóvenes que estamos viendo están a la altura. En esta Finalísima se cayeron cuatro o cinco jugadores de un peso importante y otros tantos, que quizá no tienen ese papel, lo han suplido con creces", señala.

El capitán destaca que actualmente el seleccionador cuenta con una amplia plantilla capaz de responder cuando llega su oportunidad. "Jesús tiene a 30 o 40 jugadores en dinámica de selección. Todos estamos preparados, esté quien esté. Todo el mundo va feliz a la selección, que es como se tiene que ir".

El Mundial, un objetivo para cerrar el círculo

A sus 36 años, camino de cumplir 37 el próximo 13 de diciembre, Rivillos tampoco pierde de vista los próximos retos internacionales. El Mundial aparece en el horizonte como una oportunidad para seguir defendiendo la camiseta de España y poner el broche a una trayectoria de muchos años.

El jugador es consciente de que su presencia dependerá tanto de su estado físico como de la decisión del seleccionador, pero no renuncia a la posibilidad de disputar la próxima cita mundialista.

"Mi idea es estar, pero también dependo de mi cuerpo, de cómo me vaya encontrando y de cómo me vea yo mismo. Soy pellejo puro y me gusta cuidarme. Haré todo lo que esté dentro de mí para llegar a ese próximo Mundial y cerrar así un círculo en mi carrera que sería 'top'".

Mientras tanto, el día a día no se detiene. Después de levantar la Finalísima en Brasil, el capitán regresó a los entrenamientos con el Inter JP Financial prácticamente sin tiempo para saborear el éxito. La competición de clubes obliga a cambiar rápidamente el chip y dejar atrás las celebraciones.

"Prácticamente saboreamos el título un día. Al siguiente ya volvías y tenías que cambiar la mentalidad. Llegamos muy cansados del viaje y de la propia Finalísima, pero al día siguiente ya estás pensando en el partido con tu club", explica. De hecho, la celebración se limitó a una cena entre los integrantes de la selección antes de regresar a España.

Una carrera construida desde el trabajo y la constancia

La Finalissima es un nuevo capítulo en una trayectoria repleta de éxitos. Rivillos ha pasado por clubes como Pinto, Barcelona, Levante e Inter, y acumula un palmarés en el que destacan sus títulos de Liga, Champions League y competiciones internacionales. Un recorrido que le ha permitido aprender de algunos de los grandes nombres del fútbol sala.

El capitán se considera un afortunado por haber compartido vestuario con jugadores y entrenadores que han marcado su carrera, aunque también reivindica el trabajo personal como una de las claves para alcanzar sus objetivos.

"Me siento un afortunado porque he podido aprender de los mejores y estar con grandes jugadores y entrenadores. Siempre he sido un jugador muy disciplinado, muy constante y que quería más. Al final, las cosas van llegando y los esfuerzos tienen recompensa".

Su regreso a la selección después de ocho años sin acudir a una convocatoria es uno de los ejemplos que mejor reflejan esa perseverancia. Una nueva oportunidad que ha terminado con el capitán levantando un título internacional en Brasil.

Rivillos tiene claro que cada convocatoria y cada partido deben aprovecharse como si fueran los últimos. La Finalísima ya forma parte de su palmarés, pero el capitán español no quiere detenerse aquí. Con el Inter como presente y el Mundial como próximo gran horizonte, todavía queda fútbol sala por delante para una de las grandes referencias del combinado nacional.