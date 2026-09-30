Courtois, protagonista de lujo este miércoles en 'Radioestadio Noche' con Edu Pidal

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois estará hoy en Radioestadio Noche, con Edu Pidal. A partir de las 23.30, el belga repasará la actualidad de su equipo, el comienzo de la temporada, la última derrota en el derbi con el Atlético de Madrid, la llegada de Mourinho o las posibilidades de Mbappé de ganar el Balón de Oro.

Courtois ha arrancado su noveno curso como guardameta blanco y después de haber ganado tres Ligas o dos Champions League, entre otros muchos trofeos, cree que este año volverán a engordar su palmarés. El belga ha decidido aparcar sus convocatorias con su selección, aprovechar esta temporada para centrarse únicamente en el Real Madrid, y regresar con Bélgica para la fase de clasificación de la próxima Eurocopa.

El 11 de julio, tras la eliminación en cuartos de final del Mundial con España, ya le contó a Edu Pidal en Onda Cero lo que entonces era sólo una idea y que ahora ha consensuado con su nuevo técnico, Mark van Bommel.