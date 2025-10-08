Carlos Soria: "Con 86 años no se le ha ocurrido a nadie subir un 8000, pero era bonito estar en el Manaslu 50 años después"

Carlos Soria no tiene límites ni cima en la aventura de su vida, con 86 años ha vuelto a subir un 8000 y ya van 12, esta vez haciendo historia y convirtiéndose en la persona más longeva en hacer cumbre en un 8000. Ha sido la forma más especial de celebrar el 50 aniversario de la primera expedición española de la que ya formaba parte.

Este martes el alpinista se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos este nuevo hito en si vida: "He sentido cosas maravillosas porque el Manaslu es un pico muy especial. Con esta edad no se le ha ocurrido a nadie subir un 8000, es que yo no me acordaba de los 86 años me acordaba que hace 50 años estuvimos ahí españoles y era bonito hacerlo 50 años después".

Carlos admite que la recuperación está siendo muy dura y que ha notado muchos cambios desde que subió el Manaslu: "La edad se nota, yo no quería hacer un récord solo quería volver 50 años después. Me está costando bastante recuperarme, fue muy duro. He perdido mucha memoria desde entonces, entiendo todo regular, a veces me despisto".

"Lo de subir montañas hasta ahora creía que era lo mío y lo podía hacer sin problemas, pero ahora me doy cuenta que la edad se nota. Creo que va a ser mi último 8000 pero si seguiré subiendo montañas. Este año quiero escalar en hielo, esquiar que el año pasado casi no he esquiado por las fracturas que tuve", señala.