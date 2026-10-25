María Herrera, bicampeona del mundo de WorldWCR: "Quería ganarlo y me esforcé al máximo en Inglaterra, pero al final no todo depende de ti y tienes que mentalizarte para revalidarlo en Jerez"

María Herrera ha vuelto a proclamarse campeona del mundo de WorldWCR, el campeonato mundial femenino de motociclismo. La piloto toledana ha cerrado su segunda temporada como campeona con una victoria especialmente emocionante en Jerez, donde pudo celebrar el título rodeada de familiares y amigos después de varios meses de incertidumbre.

La piloto toledana reconoce que la celebración en el circuito andaluz tuvo un significado especial, después de que una penalización en la cita de Inglaterra le impidiera cerrar allí el campeonato. «Fue muchísimo mejor celebrarlo en Jerez porque vino toda mi familia, mis amigos, y fue mucho más ilusionante de lo que habría sido en Inglaterra», ha explicado.

Tres meses de espera hasta la celebración del título

La última prueba en Inglaterra estuvo marcada por la polémica después de que la campeona recibiese dos penalizaciones de seis segundos que condicionaron el desenlace de las carreras. La piloto considera que se trató de lances propios de la competición, aunque Dirección de Carrera no compartió su interpretación. La situación le obligó a esperar hasta la última cita para asegurar el campeonato, un periodo especialmente exigente, tanto en el plano mental como en el físico, ya que arrastraba una lesión en el hombro que requiere de operación y que le podría haber dejado sin título.

Durante esos tres meses, la toledana apenas pudo subirse a la moto, aunque mantuvo una intensa preparación física. «Quería verlo acabado y me esforcé al máximo en Inglaterra, pero al final no depende todo de ti y tienes que mentalizarte para acabarlo en Jerez», ha señalado.

Pese a las dificultades, Herrera considera que la regularidad ha sido una de las claves para hacerse con este Campeonato. Tras incorporarse a un nuevo equipo, comenzó la temporada con buenas sensaciones y logró subir al podio en prácticamente todas las citas. Esto, sumado a la confianza en el equipo y a los buenos resultados desde las primeras carreras, le permitió afrontar el tramo final con mayores garantías.

Más visibilidad para las mujeres en el motociclismo

Más allá de los resultados deportivos, Herrera ha vuelto a poner el foco en la necesidad de dar mayor visibilidad a las mujeres que compiten en disciplinas del motociclismo. Aunque reconoce que los avances son lentos, aprecia una evolución en el seguimiento de las pilotos y en el respaldo por parte de las marcas.

«No noto una gran diferencia, pero sí que tenemos más visibilidad, tenemos más marcas que están apoyando y, sobre todo, hablan de nosotras y ven las carreras», ha afirmado. Para la campeona, el crecimiento de WorldWCR está contribuyendo a que el público conozca mejor a las deportistas y sus resultados.

Esa voluntad de impulsar el motociclismo femenino también se refleja en su compromiso con las nuevas generaciones. Herrera colabora en iniciativas para acercar este deporte a las niñas y compartir con ellas su experiencia. Entre ellas, ha mencionado un campus organizado junto a la Federación Española de Motociclismo, previsto para el 21 de noviembre en Talavera la Real, Badajoz, aunque no podrá participar de manera activa como en otras ocasiones debido a su operación.

Su mensaje para las jóvenes que aspiran a competir es claro: disfrutar de la moto, perseguir sus objetivos y no dejarse frenar por las opiniones de los demás. «Es un orgullo que las pequeñas se fijen en mí y estoy intentando ayudar también», ha explicado.

Una nueva moto y el objetivo de volver a ganar

Tras conquistar su segundo título, María Herrera ya piensa en el siguiente desafío. La próxima temporada supondrá un nuevo cambio en su carrera ya que pasará de Yamaha a CFMoto, una marca que se incorpora a la competición, y también habrá cambios en los neumáticos, por lo que las pilotos deberán adaptarse a nuevas condiciones. «El nuevo reto es volver a ganar», ha asegurado Herrera, que afronta esta etapa con ilusión y motivación. El cambio de moto pondrá a prueba su capacidad de adaptación después de varios años compitiendo con el mismo modelo.

Antes de volver a la pista, la campeona deberá centrarse en recuperarse de la operación de hombro y ya después, trabajará para mantener el nivel que le ha permitido consolidarse como una de las grandes referencias del motociclismo femenino.

Con dos títulos mundiales, María Herrera continúa reivindicando el papel de las mujeres en este deporte y trabajando para que las nuevas generaciones encuentren más oportunidades para llegar a la élite.