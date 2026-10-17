Egoitz Bijueska, doble campeón del mundo de skate con 15 años: "Siempre me pongo más presión de la que debería"

Egoitz Bijueska tiene 15 años y ya es doble campeón del mundo de skate. El joven bilbaíno ha conquistado el oro en los World Skate Games de Asunción (Paraguay), donde se impuso por un solo punto al estadounidense Tom Schaar, uno de sus ídolos.

Sin embargo, detrás de sus éxitos también hay una presión que él mismo reconoce que se impone en exceso. Quizás por su corta edad o por los contextos en los que se desenvuelve, el joven insiste en Radioestadio Noche que la presión le acompaña: "Siempre me pongo más presión de la que debería".

Ganar a su ídolo

El campeonato no fue fácil, especialmente por las lluvias, que obligaban a los participantes a estar pendientes de posibles cancelaciones. "Fue un campeonato bastante duro". Pese a las dificultades, logró imponerse por un punto a Tom Schaar, al que admira desde pequeño. "Conseguí sacarle y ganarle de un punto a Tom que es mi ídolo (...) Estoy muy contento".

Fue un campeonato bastante duro

Bijueska, el más joven de los ocho finalistas, también ha explicado su particular manera de competir, algo que ya dejó ver en Roma. Y es que, el joven, durante los 45 segundos de cada ronda, decide encadenar trucos difíciles sin tomarse descansos: "Decidí ir sin descanso, que cada truco sea difícil". Una estrategia que, según reconoce, parece gustar a los jueces.

Pensando en Los Ángeles 2028

Dada su relación profesional con este deporte, el skater pasa buena parte del año en California. Desde allí, reconoce que ya piensa en los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028. "Yo lo veo cerca. (...) Tengo ganas ya de ir a las Olimpiadas y de seguir compitiendo", ha asegurado.

A pesar de la exigencia de los campeonatos, y de la presión que él mismo admite imponerse, Bijueska no pierde de vista lo que más disfruta del skate: patinar con sus amigos. Pese a la presión, tiene claro que el skate sigue siendo su pasión: "Disfruto un montón".