Las claves de la histórica medalla de bronce en el Europeo de natación: "La carrera se empezó a dominar desde el otro lado de la piscina"

La natación española tuvo que esperar hasta la última jornada de los Europeos de París para encontrar el camino hacia las medallas. Sin embargo, la espera terminó con un doble premio que ha cambiado por completo el balance del campeonato. Después de 15 días de competición, España consiguió finalmente dos medallas: la plata de Hugo González en los 200 metros estilos y el bronce de Laura Cabanes en los 200 mariposa.

En pocos minutos, ambos deportistas lograron alzarse con el metal, poniendo a España en lo más alto de la natación. Primero fue Hugo González, quien consiguió la primera medalla en la natación en línea para la delegación española en París. El balear, que partía con la mejor nota de las semifinales, se colgó la plata en la final de los 200 estilos.

Y tras él llegó Laura Cabanes para ampliar el palmarés español. La nadadora manchega fue de menos a más y, en los últimos metros, logró certificar la medalla de bronce. Una medalla y una competición que, tal y como ha explicado la propia deportista en Radioestadio Noche, ha sido muy especial.

Laura Cabanes explica las claves de la medalla

Laura Cabanes llegaba al Campeonato Europeo dos años después de debutar en unos Juegos Olímpicos, por lo que esta suponía su segunda gran prueba en su carrera. Sin embargo, la española parece no haber sentido la presión. Además, tal y como ha explicado en Radioestadio Noche, que la carrera se empezara a dominar desde el otro lado de la piscina le ha servido para llegar hasta esa tan ansiada medalla.

"En todo momento estaba bastante confiada en lo que habíamos entrenado. Es cierto que la carrera se empezó a dominar desde el otro lado de la piscina, entonces yo esa parte no la vi en ningún momento. Creo que también eso me pudo ayudar a hacer mi propia carrera y no centrarme en nadie más", ha explicado.

Asimismo, la deportista española ha explicado cuáles han sido las claves para alcanzar el podio. En primer lugar, Cabanes asegura que han sido sus primeros 100 metros más rápidos. "Ha sido mi primer 100 más rápido. En general han sido los parciales más rápidos que he hecho y sabía que el tercer 50 tenía que apretar para no quedarme atrás".

Por otro lado, la estrategia para tener opciones de medalla pasaba por estar por delante de la irlandesa Ellen Walshe en todo momento. "Era algo que yo tenía que tenía claro. Sabía que ella el último viraje lo hace muy bien y yo sabía que también podía hacerlo y ahí estuvo la decisión de ver quién ganaba esa última parte".

Por último, la nadadora ha destacado su buena actuación en la final y la gran diferencia respecto a las semifinales. "Durante la carrera había visto que me estaban cuadrando muy bien los virajes, algo que en la semifinal me costó. Intuía que estaba saliendo todo bien".

Una medalla que no dio tiempo a saborear

Pese a lograr un bronce histórico para España, Laura Cabanes no tuvo tiempo casi para disfrutar del triunfo en los instantes posteriores. Y es que tras subirse al podio y recibir el premio, la deportista tuvo que volver a situarse en "mentalidad de competición" al tener que participar en la final del 4x100 estilos femenina.

"Fue muy rápido todo porque era justo la entrega de medallas y nosotras salíamos las primeras al relevo, entonces me tenía que colocar corriendo el gorro y las gafas para volver a salir a la piscina, pero bueno, tuve bastante tiempo de descanso, creo que lo gestionamos todo muy bien".

El balance de España en el campeonato

Respecto a la actuación colectiva, Laura Cabanes ha destacado el buen desempeño de todos los deportistas a pesar de no haberlo materializado con medallas. "Aunque no se materializase en una medalla, estábamos consiguiendo muy buenos resultados, hemos conseguido muchísimas mejores marcas, que creo que esto no pasaba desde hace muchísimo"

Además, la española asegura que todo el mundo ha quedado satisfecho con lo realizado a pesar de no obtener el premio de la medalla. "Creo que cada persona que se tiraba al agua estaba satisfecho de lo que había hecho, estaba orgullosa de haber hecho el nado que había hecho, de todo el entrenamiento que ha conllevado hacer esto".

El siguiente objetivo de Laura Cabanes

Tras el campeonato europeo, la española tiene claro que el objetivo es descansar, reponer fuerzas y mirar a los mundiales que hay por delante. "Después de esto necesitamos también como resetearnos y disfrutar con la gente que te hace olvidarte un poco también de lo que es la natación. Necesitamos a veces estos momentos de parar, de analizar un poco la temporada y también de vivir como personas normales pero bueno, después de esto ya a centrarnos otra vez que el año que viene tenemos dos mundiales por delante", ha asegurado.

Además, Cabanes se ha mostrado optimista con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, afirmando que el camino "está marcado". "Creo que el camino está bastante marcado. Si todo sale bien, si no hay ningún imprevisto, estos tiempos que he hecho en esta competición suponen bajar un segundo la mínima que te piden para los juegos, entonces voy como con un poco de más tranquilidad. Estos dos años que faltan van a ser también más preparación para ver hasta dónde somos capaces de llegar", ha concluido.