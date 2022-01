Ander Mirambell: "Me haría mucha ilusión ser el abanderado de España"

El piloto de skeleton, Ander Mirambell, se ha clasificado paras los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín que serán los cuartos en su carrera. Revela que le haría ilusión ser el abanderado aunque entendería que fuera cualquiera de los españoles de la delegación: "Sería genial ser el abanderado y me haría mucha ilusión pero cualquiera de los que va se lo merece porque seremos 16-17"

Una clasifición que le sabe todavía mejor porque no ha sido nada fácil: "Venimos de un ciclo olímpico complicado. Se ha bajado de 30 a 25 plazas. Volví de EEUU con la clasificación casi hecha pero cogí el covid perdí los kilos pero finalmente lo he conseguido".

"No hay mucha nieve en Pekin, pero en Sochi tampoco había y las bajaban con helicópteros y camiones. Serán unos juegos extraños y no podrá venir nadie. Mi familia quería estar y no podrá", cuenta como curiosidad de unos juegos que serán este mes de febrero.