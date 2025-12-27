Ramón Planes, sobre Vinicius y la opción de ir a Arabia: "Lo veo como una posibilidad, sí"

Ramón Planes ha asegurado que el fichaje de jugadores de talla mundial como Vinicius Júnior por clubes saudíes no es una utopía. "Lo veo como una posibilidad, sí", ha afirmado el director deportivo del Al-Ittihad en una entrevista en Radioestadio Noche, donde ha desgranado las claves del auge del fútbol en Arabia Saudí.

Planes, que vive su segunda temporada en el país, ha explicado que su llegada se produjo tras una oferta "muy difícil de rechazar" tras su paso por el Betis. "Estaba contentísimo en el Betis, pero el interés fue creciendo y pagaron mi cláusula. Eso demuestra su determinación", ha contado.

Respecto a la tendencia de fichajes, ha señalado un cambio claro: "La tendencia ya es a incorporar jugadores en una muy buena edad futbolística". Ha citado como ejemplos a jóvenes como Gabi Veiga y ha subrayado que "ya no vienen solo jugadores en la última etapa de su carrera".

También ha destacado la pasión local por el deporte rey: "En partidos normales tenemos entre 20.000 y 25.000 personas. Es un país con más de 40 millones de habitantes y mucha afición al fútbol".

Sobre los rumores que lo sitúan al frente de la selección saudí, ha confirmado que está en una lista de candidatos: "Ganamos la liga y la copa tras más de 20 años. Hemos profesionalizado el club y eso se valora". No ha escondido su admiración por Pedri, a quien fichó para el Barça: "Tiene todos los números para ser Balón de Oro".

Arabia Saudí será sede del Mundial 2034, y Planes no descarta que los equipos del país lleguen a competir en torneos como la Champions League: "No lo descartaría en absoluto. El deporte se está globalizando".