Patrick Criado confiesa a Cantizano por qué dejó de fumar y reconoce lo difícil que es no recaer: "Como le des un poquito de chance..."

Patrick Criado dejó de fumar mientras preparaba su papel en 'Karateka', la película sobre la campeona olímpica Sandra Sánchez que llegará a los cines el próximo 30 de octubre.

El actor, de 31 años, ha contado a Jaime Cantizano en 'Por fin' de Onda Cero que tomó la decisión durante los exigentes entrenamientos a los que tuvo que someterse para interpretar a Jesús del Moral, entrenador y pareja de la deportista.

Sin embargo, la cuestión de la preparación física no fue el único motivo. Criado ha explicado que también sintió que debía abandonar el tabaco por respeto a las personas con las que estaba trabajando y a la disciplina que representaba su personaje."Es muy difícil dejar de fumar", ha reconocido.

"Después de entrenar, me fumo un cigarro..."

El actor pasó parte de su preparación en Talavera de la Reina, donde Sandra Sánchez y Jesús del Moral trabajan con deportistas de élite. Allí tuvo que adaptarse a unas jornadas de entrenamiento que incluían sesiones por la mañana y por la tarde.

"Entrenábamos con ellos por la mañana y por la tarde descansabas dos horitas y luego a volver. Comías, un poquito de siesta y a volver", ha recordado.

Además del esfuerzo físico, Criado comenzó a cuestionarse si tenía sentido mantener el hábito de fumar mientras interpretaba a una persona que había dedicado su vida al karate.

"Yo no puedo estar interpretando a esta persona que es un sensei, un maestro de karate, con Sandra Sánchez, la mejor karateka de la historia. Vengo aquí a contar humildemente de él, a contar su personaje, y después de entrenar me fumo un cigarro", ha explicado.

Aquella contradicción terminó por convencerle. "Para el personaje me era importante, como me chocaba tanto el fumar, y entonces dejé de fumar", ha señalado.

La dificultad de mantenerse alejado del tabaco

Criado también ha reconocido que dejar de fumar no significa que desaparezca la tentación de volver a hacerlo.

El actor ha admitido que ha tenido alguna ocasión en la que ha vuelto a fumar y ha explicado qué ha aprendido sobre la dependencia del tabaco.

"Ahora me doy cuenta que es una adicción que, como le des un poquito de chance, estás otra vez", ha confesado.

Sobre su trayectoria, el actor se ha mostrado agradecido por seguir encontrando proyectos después de dos décadas de trabajo.

"Me siento un privilegiado de poder trabajar de esto, de poder a día de hoy seguir trabajando de esto. Creo que es una profesión muy complicada", ha asegurado.