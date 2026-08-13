Óscar Dudamel, trombonista venezolano: "Si vuelvo a nacer en esta vida quisiera ser músico y tener un hijo músico como el que tengo"

El artista venezolano será el encargado de cerrar una jornada en la que previamente actuará su hijo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. Será la primera vez que el prestigioso festival incorpore la salsa a su programación, una oportunidad que Dudamel considera especialmente significativa

"Por primera vez ese festival que tiene más de 20 años va a presentar el género de la salsa y me escogieron a mí".

La cita en Edimburgo llega después de un año especialmente intenso para el trombonista. El pasado 1 de mayo debutó con su orquesta en el Lincoln Center de Nueva York, en una actuación que describe como "apoteósica", y posteriormente compartió escenario con Gustavo Dudamel y el músico Óscar Hernández. Además, el 9 de mayo protagonizó un reencuentro con Rubén Blades después de 15 años. Una trayectoria que, tras 51 años de dedicación a la música, sigue marcada por el aprendizaje constante y por la conexión entre generaciones.

Para Dudamel, la música no es únicamente una profesión, sino una forma de comunicación y una herramienta capaz de generar emociones incluso en momentos difíciles. "Somos unos comunicadores y por eso me encanta el arte", ha explicado durante la entrevista. El músico también ha defendido el poder de la música como elemento de unión y ha recurrido a una idea de su hijo Gustavo para explicar esa capacidad: una orquesta funciona cuando todos sus integrantes escuchan y siguen una misma dirección, algo que, a su juicio, podría servir como ejemplo para la sociedad.

El trombonista afronta ahora su actuación en Edimburgo con una preparación que va más allá de lo estrictamente musical. "Me he estado preparando no tanto musicalmente, emocionalmente, porque musicalmente ya yo sé lo que voy a hacer", ha señalado. A sus 51 años de trayectoria, Dudamel asegura que continúa estudiando y descubriendo nuevas posibilidades en cada partitura. Su legado, además, parece prolongarse en su propia familia: su hijo Gustavo ha construido una carrera internacional como director de orquesta y su nieto ya comienza a acercarse a la música.