Un abogado advierte en Por Fin de las consecuencias del ruido en el ser humano: "Decibelios por encima de los 55 pueden dañar gravemente la salud"

El ruido es una condición que afecta a la salud de los ciudadanos de todo el mundo. Sin embargo, España es uno de los países que más se ve afectado por este problema. Y es que la población en España tiende a hablar más alto de lo común, y más concretamente en la capital, en Madrid, siendo una de las ciudades del mundo más ruidosas.

No obstante, no solo los ciudadanos son los culpable de generar todo el ruido. Los coches, los electrodomésticos o cualquier objeto que posea un motor tiende a generar más sonido del debido. En este sentido, aunque muchas personas no se detienen a pensar en las consecuencias de ello, lo cierto es que el ruido genera multitud de problemas.

Y sobre ello ha hablado en Por Fin Ismael Cárcel-Andreu, de la plataforma Juristas Contra el Ruido. Ante la gran cantidad de decibelios que se registran en España por el ruido, el experto ha advertido de las graves consecuencias que existen para la salud.

La normativa que regula los decibelios en España

La sociedad española es una de las más ruidosas del planeta. Es por ello que España cuenta con una serie de mecanismos que tratan de regular los decibelios en la calle y, así, proteger al ciudadano. Según explica Ismael Cárcel-Andreu en Por Fin, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica que decibelios por encima de los 55 atentan contra la normativa y advierte que son peligrosos y pueden dañar gravemente la salud.

"Cuando el ruido se convierte en ilícito y contraviene la normativa, entonces ya es cuando se convierte en un problema jurídico que llega a los tribunales", asegura el experto.

Las consecuencias del ruido

Además de explicar la normativa existente y dejar claro qué pasa de considerarse algo molesto a algo ilícito, el experto ha destacado las principales consecuencias que pueden producir al ser humano. El insomnio o los problemas para conciliar el sueño y depresiones son algunos de los efectos del ruido sobre los ciudadanos.

Además, Cárcel-Andreu explica qué ruidos pueden superar estos decibelios en nuestro día a día. "Cualquier tipo de vehículo motor o actividades como bares o discotecas suelen generar decibelios muy altos que suelen ser los que se consideran peligrosos para el ser humano", detalla el jurista.

¿Son efectivos los casos de ruido llevados a juicio?

Debido a que en muchas situaciones de la vida cotidiana los decibelios pueden superarse y suponer un problema, el especialista ha explicado la verdadera eficacia de llevar a tribunales un caso donde se incumple la normativa. Aunque las reglas son claras, todo depende del tipo de caso que se produzca.

Tal y como afirma el experto, dependiendo de la vulneración de derechos fundamentales, hay pleitos que sí se ganan, y otros que no tienen el mismo final. En aquellos casos donde el problema reside en un vehículo motor del transporte público, si se acredita que hay una vulneración de un derecho fundamental, sí que corresponde un fallo favorable con la correspondiente indemnización por el daño que se ha ocasionado.

Respecto a las indemnizaciones posibles, Cárcel-Andreu asegura que estas dependen de muchos factores pero que pueden alcanzar los 3.000 euros por persona. No obstante, si se produce un daño más grave, las indemnizaciones pueden sr incluso más elevadas.

Este es el proceso para denunciar casos de ruido extremo

Por último, el miembro de la plataforma Juristas Contra el Ruido cuenta cuál es el procedimiento correcto para poner en manos de la justicia un caso de este tipo. "El primer paso es ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, que por lo general suele ser la administración pública o los ayuntamientos de los lugares donde está ocurriendo el hecho", comienza explicando.

Tras ello, si el el ayuntamiento no establece una solución efectiva, el experto asegura que hay que utilizar otras vías. "Lo recomendable es llevarlo a juicio", sentencia.