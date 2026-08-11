Josep María Figueres I. Sagués, catedrático de comunicación: " "

Los eclipses han despertado fascinación, miedo y curiosidad a lo largo de la historia, pero también han servido para observar cómo ha evolucionado el periodismo. Josep María Figueres, historiador de la comunicación y especializado en historia del periodismo, ha repasado cómo los medios han contado estos fenómenos astronómicos y cómo han cambiado las formas de vivirlos y transmitirlos. Ya en 1905, la expectación fue enorme y los periódicos dedicaron numerosos espacios al acontecimiento, mientras que la prensa humorística también encontró en el eclipse una fuente de inspiración. "Todo porque alguien tiene esta creatividad y te saca chispa de cualquier cosa", ha explicado Figueres al comparar aquellas publicaciones con los memes actuales.

La sociedad de comienzos del siglo XX también condicionaba la forma de recibir la información. Frente a la sociedad actual, mayoritariamente alfabetizada y conectada, aquella era una sociedad en la que la comunicación oral tenía un enorme peso y las publicaciones ilustradas desempeñaban un papel fundamental. "Aquella sociedad es una sociedad basada en la relación humana, en la conversación. Es una sociedad oral", señala el historiador.

"Cuando hay el papel se puede conservar en hemerotecas, pero a partir del momento que surge, yo llamaría lo efímero del medio"

Con la llegada de la radio y posteriormente de la televisión, los eclipses comenzaron a llegar a un público mucho más amplio, aunque la conservación de esas primeras emisiones sigue siendo un problema. Figueres subraya la diferencia entre los periódicos, que pueden consultarse décadas después en las hemerotecas, y los contenidos radiofónicos, mucho más difíciles de recuperar.

Ahora, con las retransmisiones en directo, las redes sociales y la posibilidad de obtener imágenes de gran calidad, el reto para los periodistas será encontrar una mirada propia sobre un fenómeno que millones de personas podrán contemplar al mismo tiempo. Figueres, defiende que a él lo que le gustará es "ver qué tipo de crónicas y qué tipo de artículos aparecen".