José Madrid, biógrafo de Cecilia: "Hizo equilibrismos con la censura"

En una época en la que el espectáculo estaba en segundo plano y legislado por el gobierno de entonces, Cecilia se hizo un hueco con su voz y su presencia en el escenario. La joven cantante iba más allá de lo que aparentaba. Una pionera en su época, escribía sus propias canciones y puso a España en el mapa de la música, incluso cuando las fronteras estaban cerradas.

En Por fin, José Madrid, periodista y escritor, ha homenajeado a la figura de Cecilia escribiendo una biografía sobre su vida. El pasado 2 de agosto se cumplían 50 años del trágico accidente automovilístico en el que perdió la vida a los 27 años. Con una carrera musical que estaba despegando, tuvo la oportunidad de dejar grandes temas que, todavía se escuchan a día de hoy.

Amaia Romero o Rigoberta Bandini no existirían sin ella

El trabajo del biógrafo ha sido excelso y ha podido conocer hasta parte de su personalidad, "tenía una humildad que rallaba lo extremo" asegura José Madrid. Los miedos e inseguridades le perseguían a pesar de su éxito, pero supo sobreponerse a todos ellos y crear la figura que conocemos.

Los acontecimientos de la época, le obligaron a estar sometida a la censura de la época. José Madrid ha explicado que "ella no era consciente de lo grande que era". Además, ha alabado su fortaleza y que "aunque era aparentemente dócil" supo demostrar su "valor".

De Eva a Cecilia por el chotis

A pesar de ser conocida como Cecilia, su nombre original era Evangelina. El invitado ha explicado la curiosa anécdota del cambio de nombre debido a que a la hora de registrar Eva "estaba ya al nombre de una cantante de chotis". Una increíble historia para la corta carrera de una de las figuras más grandes de la música de nuestro país.