Especial 'Por fin' con Jaime Cantizano en directo desde el renovado Palacio de Valdeflores en Málaga

Málaga es mucho más que sol y playa: es capital de la cultura. Picasso, el Centro Pompidou, el Museo Thyssen, el Centro Cultural La Malagueta, La Térmica y, por supuesto, su vínculo con la Generación del 27 convierten a la ciudad en un referente artístico de primer nivel.

Málaga fue clave en el origen de este movimiento literario gracias, entre otros factores, a la revista Litoral. La ciudad andaluza es cuna de una corriente cultural que marcó la historia contemporánea española.

Por eso, este jueves 12 de marzo, Jaime Cantizano y el equipo de Por fin se trasladan al Palacio de Valdeflores, sede nacional de la Generación del 27, para descubrir a los oyentes los grandes los secretos de esta joya arquitectónica que sitúa a Málaga en la vanguardia de la oferta de ocio y cultura nacional.

Fachada del Palacio de Valdeflores, Málaga. | Diputación de Málaga

Un viaje al siglo XVIII

Elegido por la Diputación de Málaga como sede para conmemorar el centenario de esta brillante generación de escritores y literatos, el Palacio de Valdeflores -con más de 1.100 metros cuadrados- estará a disposición del Centro Cultural Generación del 27, el único en España dedicado a preservar el legado de la llamada 'Edad de Plata' desde 1984.

Y aunque la famosa foto del Ateneo de Sevilla de 1927 marcó el calendario, el espíritu del grupo se gestó mucho antes en esta ciudad malagueña. Fue aquí donde vieron la luz obras cumbre como 'Canciones' de Lorca, 'La amante' de Alberti o el 'Perfil del aire' de Cernuda.

Nombres propios como Prados, Altolaguirre o María Zambrano tejieron una red intelectual que no solo nunca se fue de casa, sino que dio la vuelta al mundo. Será en el Palacio de Valdeflores, donde la historia respira, donde se liderará el centenario de aquel grupo de genios que, entre las prensas de la imprenta Sur y la revista Litoral, cambiaron la literatura española para siempre.

Cita con el arte y la radio

No te pierdas este especial de Por fin con el que también podrás descubrir la historia de importantes plumas nacidos en Málaga.

