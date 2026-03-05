Beatriz Ramos Puente recibe un premio de Periodismo por su reportaje sobre propiedad industrial emitido en 'Por fin' de Onda Cero

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) ha entregado los IV Premios de Periodismo de ANDEMA Javier Navarro en el Auditorio Banco Sabadell en Madrid y uno de los galardonados ha sido la periodista de Onda Cero Beatriz Ramos Puente por su reportaje 'La venta de productos falsificados en Internet', emitido en la sección 'Da para más' el programa Por fin de Jaime Cantizano.

Esta edición contaba con dos categorías más para dar cabida a todo tipo de medio por formato y difusión, y se ha batido el récord de piezas presentadas con 54 trabajos de medios nacionales y regionales en papel, digital, radio y televisión.

Además del trabajo de Beatriz Ramos Puente, se ha premiado el de otros periodistas publicados en distintos medios de comunicación como 'Una red de chivatos y abogados: así persigue CrossFit a los gimnasios que usan su marca sin permiso”, de Alejandro Galisteo y publicado en El Confidencial; 'La ruta de las falsificaciones: de un zulo en Bangladés al paseo marítimo de tu pueblo' publicado en el Periódico por David López; 'La falsificación deportiva, un negocio millonario sin puerto fijo', publicado en 17 periódicos regionales del Grupo Vocento por Fernando Morales y Alejandro Sánchez.

Debido a la cantidad de trabajos presentados y a la calidad de los mismos, el jurado ha decidido hacer una mención especial y otorgar un segundo premio a los finalistas de cada una de las categorías.

Escucha el reportaje premiado de Beatriz Ramos Puente

Una ceremonia de entrega conducida por Isabel Lobo

La ceremonia de entrega de los galardones ha sido conducida por Isabel Lobo, periodista y subdirectora del programa Por fin de Onda Cero, y se ha celebrado por tercer año consecutivo en el Auditorio Banco Sabadell, empresa asociada de ANDEMA y colaboradores de los premios.

Tras la bienvenida a los asistentes de Juan Valdés, director de Comunicación Externa de Banco Sabadell, la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, Olga Ruiz, ha realizado la apertura institucional. Por su parte, Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA y consejero delegado de Mahou-San Miguel, ha sido el encargado de inaugurar la ceremonia de entrega.

Esta edición ha contado con la participación de la periodista Isabel Gemio como madrina de la IV edición y ha sido, clausurado por Pablo Garde Lobo, subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM.

La entrega de los premios ha contado con la presencia de representantes de asociaciones e instituciones, de asociados de ANDEMA, así como de otras empresas y periodistas, y representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El director general de ANDEMA, ha destacado la consolidación de estos premios, únicos en España de periodismo sobre Propiedad Industrial, que se crearon con el objetivo de promover y reconocer la labor de los periodistas en la divulgación y acercamiento a la opinión pública de la contribución de la Propiedad Industrial.